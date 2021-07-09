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超可愛女警照片網上瘋傳 真人原是日本女星

香港01 / 撰文：卓柏安
日本女警照片近日在網上流傳，後來網友發現相中人其實是女星岸明日香（IG「aspoo02」圖片）
日本女警照片近日在網上流傳，後來網友發現相中人其實是女星岸明日香（IG「aspoo02」圖片）

近日網上流傳一名美女女警的圖片，令網友們都為之驚艷！這名「女警」其實是日本女星岸明日香（IG：aspoo02），她穿上女警制服因為要參演以警察為主題的節目。

劇照引起網友關注，岸明日香憑甜美樣子魅惑男網友外，上圍身材亦極之有料，穿起泳衣上來更是令人着迷！

岸明日香之所以穿起女警制服，是因為要參演電視節目「警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室」，穿上制服之後的她亦都似模似樣，很有日本女警的感覺，令人留下深刻印象。

岸明日香出道後目標一直是拍攝電視劇集，後來轉戰寫真界，豐滿身材當然是特點之一。

1991年出生的她，風格亦慢慢由當初的青春感覺變成現時的御姐系，她的轉型亦似乎十分成功，至今在IG上已有超過55萬名粉絲。

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文章授權轉載自《香港01》

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