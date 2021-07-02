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【一劍浣春秋】八成影迷不買片！AV片商怎自救？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
解封後女優活動如雨後春筍。 圖╱翻攝自dmm
解封後女優活動如雨後春筍。 圖╱翻攝自dmm

看來大家都忍很久了，在令和玲自爆零收入後，愈來愈多女優在社群網站上爆料，告訴大家AV界有夠不好混！

一塊兒來看看中村心音的例子：她在twitter上是這麼寫的，上個月只拍到一支作品，再上個月也只拍了兩支作品，她覺得人人都可以當AV女優的時代來臨了，但要生存也更加困難了……

中村心音是何許人也？她出道時的藝名是「水澤美心」，是新串商Ms.SOD創業所用的第一個女優，她有著一身OL的氣質以及前凸後翹的魔鬼身材，在熟悉了拍攝作業後她每一支作品都打出了侵略性，被認為有機會成為第二個大橋未久～

自爆拍片很少的中村心音。 圖╱翻攝自dmm
自爆拍片很少的中村心音。 圖╱翻攝自dmm

雖然因為個人因素而短暫休業，但她的條件是真的不錯，一個月只能拍一到兩支作品實在是匪夷所思。從發文來看她是認為女優太多搶走她的工作機會，讓片商寧願找別人不找她。另一位女優美島由紀話講得更白，她說周遭的人都要她撐下去，她也想繼續拍（AV），但片商都只想用長得漂亮又有買氣的女優，自己空有幹勁但工作量卻不成正比，再有鬥志也會消磨殆盡。

所以她的結論是「難怪女優要在AV界待滿一年是這麼不容易」，因為這一行女優來來去去乍看很繁榮，但新人紅利消耗完後大家就成了片商眼中毫無價值的廢棄品；再加上之前一份民調指出八成的日本人（對，是日本人）看片不付錢，大家都在找免費看盜版的管道，沒人買片的結果導致有些片商結束營業有些片商則是削減預算，於是之前有女優發文靠北說沒有化妝師、餐費和片酬都大幅縮水就是這麼回事⋯⋯

有幹勁卻沒有片商賞識的美島由紀。 圖╱翻攝自dmm
有幹勁卻沒有片商賞識的美島由紀。 圖╱翻攝自dmm

那該怎麼辦呢？

不管是什麼企業，賺不了錢就只有開源和節流兩個方法，節流的做法就不贅述了，看女優有多不爽就知道；那開源要怎麼做呢？

答案是找到會花錢的族群，榨乾他們的荷包！

有八成的影迷不付費，那剩下的兩成在哪裡？答案是不怎麼會用網路、喜歡買實體片的歐吉桑，他們和喜歡看串流的年輕人不多，實體片在手才有消費的感覺，而且他們還蠻喜歡參與女優的活動，如果被記住名字就會很爽〜

締造450人次參與活動的七澤米亞。 圖╱翻攝自twitter@mia_nanasawa
締造450人次參與活動的七澤米亞。 圖╱翻攝自twitter@mia_nanasawa

這些人喜歡怎麼樣的作品呢？首先，他們喜歡追偶像，愈大咖的AV女優他們愈有興趣，所以你可以發現業界的頂級片商都很飢渴地尋找下一張王牌，然後在緊急狀態結束後立刻啟動見面會的活動，像兩週前小可愛七澤米亞的即售會就吸引了450人次到場支持，雖然是很恐怖的大型群聚，不過以入場券就是女優的作品來算現場少說應該賣出了500支片子，以一支作品賣到1000片就不賠3000片就大賺的狀況來看，片商當晚應該是爽到睡不著。

除此之外就是找尋這些歐吉桑喜歡的女優，雖說男人的口味很固定，從十八歲到八十歲都喜歡青春的肉體，但從熟女片商發片愈來愈多女優也換得愈來愈快你就知道影迷口味的變化，知名片商Madonna甚至為此成立了「MONROE」這個專做40歲以上女優的新品牌，和以前的OBA歐巴桑系列不同，過去他們找的是在家相夫教子的家庭主婦，現在這家片商要的保養良好、在職場有成就的美魔女⋯⋯

是的，業界的風向，正在改變呀。

超過40歲的女優現在都是光鮮亮麗。 圖╱翻攝自madonna-av
超過40歲的女優現在都是光鮮亮麗。 圖╱翻攝自madonna-av

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