【一劍浣春秋】沒化妝師還削減餐費！以後我們看的是血AV？

近來大家最關心的新聞是什麼？應該是鈴木心春的生死之謎吧。

這位在2013年到2018年於AV界活躍的童顏巨乳是很多朋友的最愛，只是條件一流的她水人無水命，照說在這一行待這麼久又那麼紅應該賺了不少錢才是，但退休後的她卻一直在喊窮，而且是那種活不下去的窮。

然後事情的演變讓人措手不及，在部落格一篇又一篇文筆一流內容卻是怵目驚心的自殘文後，她隨即被發現在手臂上刺了好大一塊刺青，然後淪落風塵用很便宜的價格出賣自己的身體，然後沒多久又離職了，最後就無聲無息地消失了⋯⋯

鈴木心春是近來影迷的焦點。 圖╱翻攝自eroerogazo

結果最近傳出她已經在2019年7月31日在車站趁著電車進站時投軌自殺，當場死亡，由於她差不多就是在那時候失去聯絡，讓人不禁毛骨悚然。雖然現在沒有證據可以證明那天跳軌的真是鈴木心春本人，不過有件事倒是可以確定的，就是很多女優並沒有大家想像賺的多，甚至有人拍片拍了好多年，手上卻沒有半毛錢〜

所以很多女優離開這一行時只有恨，恨自己為什麼當初會選擇當AV女優，恨經紀公司吃人不吐骨頭、自己的青春換不回白花花的鈔票，所以很多AV女優在退休後和原經紀公司的關係十分惡劣，甚至還對簿公堂打起法律戰。但詭異的是很多女優明明不滿甚至懷疑事務所抽成太多，可一旦之前賺的錢花完了她們還是想當AV女優，然後換了間經紀公司再出發的她們從此進入惡性循環，出道，拍片，引退，覺得自己的辛苦錢都被經紀公司抽走翻臉退團，然後再換一間經紀公司，再重複一次相同的流程⋯⋯

AV界新人輩出的背後其實有隱憂。 圖╱翻攝自s1s1s1

但經紀公司也是有苦難言，還記得上個禮拜的文章嗎？業界人士也承認現在的日本暗黑界「相當疲憊」，雖然因為肺炎疫情導致大量新鮮肉體投入市場，但如果沒有更多影迷買片這一行是不可能更好的，最近更有女優爆料因為愈來愈多人「不守武德」、不按正常管道看片（就是找盜版看免錢啦），所以片商緊縮拍片經費，大家都快受不了了！

是有多緊縮呢？以深田結梨為例，這位個子嬌小長得可愛可愛的女孩向來是大炮性格，除了自爆沒賺到錢只能天天吃泡麵外，她也提到最近去拍片時發現片商裁掉了化妝師，意思就是她們要自己梳妝，她向來不擅長整理頭髮，忍不住想問「讓我隨便弄弄真的好嗎」；而另一位女優堀內未果子則是加碼爆料說片商不但不給化妝師，甚至連便當的預算也只有300日幣（合台幣75元）⋯⋯

深田結梨說沒有化妝師令人困擾。 圖╱翻攝自tokyo-247

這是什麼意思呢？簡單地說吧，300日幣買不起麥當勞的任何套餐、甚至連超商那些微波食品也沒有幾個買得起，這樣的預算一定買不到什麼好便當，搞不好還沒辦法吃飽－－而且各位想想，連買便當都這麼摳了，片酬當然也不會給得大方，所以堀內未果子緊接著就說現在女優能拿到的片酬愈來愈少，如果片約不夠，在魔都東京是會活不下去的〜

所以每個女優都會告訴你「請購買正版」。沒辦法，在片商沒能找到更多更好的賺錢管道前，大家還是只能靠賣片賺錢；另外，雖然因為想拍片子的女孩變多、片商發片爆量看起來好像很繁榮，但背後卻是很多女優被壓低片酬吃很爛的便當換來的，之前看電影有血鑽石，以後搞不好我們看的是血AV了⋯⋯