【一劍浣春秋】日子大多過不好⋯退役女優該怎麼翻身？

不只是現役女優，相信很多人也想知道那些陪我們渡過漫漫長夜的退役女優現在過得好不好？

所以幾乎每次和經紀人聚會時我都會打聽，只是很可惜，AV事務所流動得很快而且都是年輕人主政，不要說我剛開始看片的白石瞳、淺倉舞以及田村香織了，就連我想知道川島和津實過得好不好、是不是真的和經紀人結婚了現在也沒人能回答，所以我只好自己安慰自己，這一行沒消息就是好消息，就當她們都過得很好吧⋯⋯

川島和津實是不是嫁給經紀人至今仍是謎。 圖╱翻攝自tokimeki-s

因為真的就是如此啊！

我們都知道童顏巨乳蒼井空結了婚有了一對活潑可愛的兒子，也知道人類最強Body沖田杏梨把自己所有作品下架後在Only Fans平台販賣露點寫真賺錢；還有最強小隻馬彩美旬果在引退後舉辦粉絲俱樂部吸引死忠影迷斗內，除了片子不拍後她歌照唱舞照跳，住在可以看到東京鐵塔的豪宅過得幸福快樂的日子〜

但沒有站在大家面前的那些女優呢？昨天我才得到消息，有位在2002到2010年於AV非常活躍、可說身材教科書的退役女優日子過得不太好，過去是大家性幻想對象的她曾因為背著嬰兒的照片曝光而成為眾人焦點，後來也用「想打發時間」的理由舉辦攝影會，在邊境沒有因為肺炎疫情封鎖前還有不少台灣影迷報名呢！

女優退休後往往過得不如意。 圖╱翻攝自graphis

她是怎麼了？據說她離了婚，一個人帶兩個小孩，過去在AV界辛苦賺到的錢已經差不多花完了，最近在思考除了攝影會和直播還有什麼賺錢的捷徑；還有一位頂著藝能人頭銜出道的大奶妹，同樣地，在AV界她也待了非常久的時間，照理來說應該口袋麥克麥克賺了不少錢，但引退的她卻一直不快樂，一來找不到工作，二來她一直覺得當初會成為AV女優是上了事務所的當，自己堅持了那麼久賺到的錢卻不如想像，再加上律師看過合約後和她說沒辦法提告，所以她一直鬱鬱不得志，以前在AV界不抽菸只小酌，但現在又菸又酒還好不檳榔，但體重已經失控〜

女優退休後往往過得不如意。 圖╱翻攝自hnalady

其實女優退役後想過得好真的沒那麼容易，她們大多沒什麼學歷，過去只是打工族，想找個好工作養活自己並不容易，再加上做了AV女優有些人過太爽，一個月只要工作一個禮拜就百萬日幣入袋，回去打工或是當上班族做OL不是覺得太累就是報酬太少；再來，別以為AV女優很好賺，像白石媽媽茉莉奈就說，上個世代的女優片子拍一拍都可以買房子，就算找不到王子也能像公主一樣過著幸福快樂的生活，但現在只有很少數的女優可以靠拍片賺到一輩子不愁吃穿的片酬，大多數的女優如果沒有省吃儉用往往很快就坐吃山空，明明每個人引退時都不覺得自己會復出的，但往往很快就又回歸繼續在攝影棚和男優肉搏⋯…

那，有沒有辦法防止這種一步江湖無盡期、在AV界進進出出的惡性循環？

沖田杏梨退役後在賣露點寫真。 圖╱翻攝自twitter@anriokita_real

除了要改變想法，引退後要好好規劃生活不要浪費錢最好還要找一分工作外，還有一個好方法是把賺到的錢一次全梭了離開日本到海外唸書：一來切斷與AV界連結，不會有人假藉關心之名行誘惑復出之實，二來這樣子就沒退路了，女優必須好好好思考規劃自己的未來，看是要好好唸書還是要好好找個人嫁了都行；三來到海外像是美國或是歐洲，只要少接觸自己的同胞或是台灣的朋友，就很難被發現曾當過AV女優，心情上會比較放鬆。

像小倉奈奈就去了義大利現在嫁到英國，水澤乃乃現在則是定居在泰國，片桐襟里香則是在台灣住在拉開窗簾就可以從落地窗看到101的豪宅，看起來都過得不錯，我想未來會有愈來愈多退役女優往海外跑，也請大家看到她們時不要驚訝喔〜

嫁到國外的小倉奈奈。 圖╱翻攝自eroerogazo