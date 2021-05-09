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老闆要求電梯完工後拍照回傳 他PO自拍腹肌照引暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
一名從事民宅翻修的網友貼出自拍照，健壯的好身材吸引網友們的目光。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名從事民宅翻修的網友貼出自拍照，健壯的好身材吸引網友們的目光。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

常聽人說「認真的女人最美麗，認真的男人最帥氣」，從事勞力性工作得付出大量的體力和精力，雖然辛苦但有人會苦中作樂，甚至還能鍛鍊出結實的好身材。一名從事民宅翻修的男網友在臉書打趣地說，老闆要他保養好電梯後拍照回傳，沒想到他傳完照片後卻挨了老闆一頓罵，原PO精壯的身材也成為鄉民們吸睛的焦點

原PO在臉書「爆怨2公社」貼出自拍照，並說老闆要他把電梯做好保護措施後拍照回傳，但他卻傳了一張在電梯裡的自拍照，讓老闆很傻眼，氣得飆罵「我叫你拍電梯，你自拍幹什麼？」貼文笑翻許多人，但更讓人眼睛為之一亮的是原PO裸著上半身，古銅色肌膚還有六塊肌的精壯身材。

眾人看到原PO的好身材直流口水，「看著身材，總覺得家裡好像水電出了問題…名片留一下」、「你這肌肉身材練得真好，有名片嗎？若家裡水電壞掉叫你來修，還能兼顧顧眼睛」、「我家電梯好像也怪怪的」、「突然好想翻修」、「到底想逼死多少人的老公啦」、「老闆應該幫你加薪，因為你幫他做了無形的廣告，看了你的照片，應該很多人想要找你老闆裝潢翻修了」；還有同行PO文回響，「我們做粗工的都不用去健身房，有錢賺還可以練身體」。

原PO事後表示自己喜歡用玩笑的方式來分享日常生活和工作，之前也曾在臉書上發過幾篇文章，內容也有和老闆的對話。面對調侃，他澄清說老闆其實對他們都很好，不會荼毒員工的。

爆怨公社

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