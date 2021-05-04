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影／愛犬入鏡陪女星一起「做棒式」萌翻粉絲 喊：我也想加入！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本前偶像團體成員菅本裕子日前拍攝影片，在示範棒式的時候，自家愛犬突然走進畫面內，還模仿主人的姿勢一起運動。圖擷取自youtube
日本前偶像團體成員菅本裕子日前拍攝影片，在示範棒式的時候，自家愛犬突然走進畫面內，還模仿主人的姿勢一起運動。圖擷取自youtube

日本前偶像團體HKT48成員的女星菅本裕子，近年雖然轉戰化妝品經營事業，不常在演藝活動，不過還是經營了自身的youtube頻道，時常分享生活點滴。而她最近一隻影片，更因為自家的愛犬意外入境，還陪她一起做體操運動，掀起了一陣話題。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，菅本裕子飼養了兩隻貴賓犬「mochi」和「kyuu」，並經常在社群網站上大方分享與兩隻狗狗的合照。最近菅本在youtube頻道上公開一段影片，本來是要介紹她喜愛的入浴劑，並分享在泡澡之前，她為了維持好身材，習慣的一些運動流程。

結果就在菅本拍片，示範「棒式」的時候，此時愛犬kyuu突然走進畫面中，而且伸長了四條腿腿，模仿起主人訓練的模樣，同步程度連菅本都不可置信。接下來菅本躺下，要做提臀運動時，更是兩隻愛犬都跑來湊熱鬧，其中一隻還跑到菅本身上，讓她打趣的表示這個動作是「1躺下，2把手擺在身旁，3讓狗狗爬上來」。

這段影片分享在youtube跟twitter上之後，許多網友表示「狗狗做棒式太可愛拉」、「想加入跟kyuu一起做棒式」、「狗狗們真的太可愛了」、「好治癒喔」。也有人讚賞菅本「果然可愛的人是靠努力維持的」、「保持繼續維持外貌的意識令人尊敬」、「我三天前才剛買同樣牌子的入浴劑，開心」。

日本 Instagram 寵物 健身

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