【一劍浣春秋】謀害親夫作品大賣！AV女優是社會版常客？

魔鏡啊魔鏡，這週最賣的女優是誰？

答案是一個素人「ゆりか(友梨香)」演出的作品，她在五個排行榜拿下第一，什麼三上悠亞安齋拉拉二階堂夢的都被她甩在後面～

問題是，這女優是何方神聖啊？怎麼連個完整的藝名都沒有？而且看看這些作品，都是2018年的片子，雖說貴古賤今是人之常情，但你我都知道，日本影迷看AV就和逛酒店一樣，聽到人家是第一天來做會特別興奮，對做了很多的老鮑大家都是興趣缺缺，怎麼現在會讓這麼一個連完整藝名都沒有的女優拿下榜首？

謀害親夫的AV女優作品大賣。 圖／翻攝自g-area

因為她是社會新聞的女主角！

對，這幾天透過媒體，大家應該都知道有位被稱為「紀州唐璜」的富豪疑似被太太謀財害命餵食興奮劑暴斃－－沒錯，你猜對了，幹掉老公的黑寡婦正是這位沒有完整藝名的AV女優「ゆりか（友梨香）」，本名須藤早貴的她在警方找到決定性證據後已經被收押，以往「壞掉」成為拜金女的黑歷史也被掀了出來〜

所以AV界成了受益最大的對象。但問題是都鬧出人命了，片商怎麼沒有考慮下架她的作品？

理由很簡單，一來過去沒有因此下架的例子，二來片子大賣正是他們要的結果啊。

麻生希的作品到現在都買得到。 圖／翻攝自tokimeki-s

AV界有多麼不喜歡下架女優的作品？隨便舉幾個例子好了，AV女優鬧上社會版的新聞不少，但片商有沒有因此把作品下架？沒有，一次都沒有，像之前一直被抓到吸毒的麻生希到現在作品還是在市面上流通，雖然不管是有碼和無碼片商都不會拿她當宣傳重點，但也沒人要下架作品；更扯的是本名演出的麻生美由樹，她因為受不了網路酸民的負評而仰藥自殺，你猜AV片商怎麼做？他們不但沒有第一時間把作品下架還把封面抽色用黑白的版本繼續販售⋯⋯

乾，誰敢買啊？

不過話說回來，AV女優上社會版面的機會多嗎？雖然很多人對她們的印象可能不太好，覺得她們一定是小時不讀書長大當太妹，或是開腿成自然的風塵女子，但其實以這一行的人數和上到社會新聞版面的次數算是比例相當低，扣掉他們自己因為拍無碼被抓以及設下合約陷阱逼良為娼外，其實並沒有太多人上社會版。

AV拍完變貓眼大盜的素人女優。 圖／翻攝自prestige-av

當然也不是沒有啦，像兩位拍素人片的女優變成貓眼大盜在歌舞伎町行竊失風被抓，要不是她們自己招了曾拍過AV，記者大概根本沒興趣去寫；比較嚴重的像是2002年時桃井望與男友被燒死在車內，以及1999年可能很多人都不認識的里中麻里亞被歹徒用行刑式槍擊頭部中彈死亡，在當時雖然都掀起軒然大波，但總而言之言而總之AV界還算是個安定的地方，小奸小惡當然會有，但像須藤早貴這樣謀財親夫的事情真的是絕無僅有〜

以上，就是AV女優犯案的比例以及片商處理他們的態度。