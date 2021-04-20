「無牆租屋」古同學IG曝光 網友歪樓：太辣了

網友古同學在臉書貼文「無牆租屋」抱怨約房東看屋，現場實際看屋跟圖片上的大不同，原po現場還跟房東確認「冬天不冷嗎」，得到的回應是「冷哪裡都冷」，貼文不僅引起網友熱議，許多醉翁之意不在酒的網友更歪樓，留言驚呼「古同學好漂亮」，因為古同學外貌姣好，身材火辣，不少網友更大喊「太辣了」。

臉書上，古同學十分清新可愛，一張剪短髮的照片，不僅「說剪就剪，毫不猶豫，再猶豫就沒了衝勁」，更不忌諱的說「喔對了，我現在沒有下巴，臉超圓，不要懷疑」；在IG上則呈現不同的特色，有著甜美笑容的她，更不吝於展現自己的魔鬼身材，一雙電眼更是吸引粉絲的目光，而且IG已累積7248名粉絲追蹤。IG上分享的照片，除了多變的個人私房照外，更有背部曲線全露、讓人看了噴鼻血的雪乳照，粉絲們更「大呼過癮」。