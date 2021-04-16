【一劍浣春秋】片酬一億日幣！2021年AV界最大咖新人會是？

近來最大條的新聞是什麼？當然是SOD開了一億日幣的片酬找了個女孩下海！

這是怎麼回事？原來這家擅長行銷宣傳的片商不久前宣布成立子品牌「Super Star」，就和字面上講的一樣，這個品牌要打造很Super、最大咖的女優！為了宣示決心，他們開出片酬一億日幣（約台幣2600萬）、製作預算兩億日幣（約台幣5200萬）的超高規格，要把最能打的新人推落火坑⋯⋯

SOD的SuperStar品牌。 翻攝自／sod

那，什麼樣的女優符合他們的條件呢？因為肺炎疫情太嚴重，很多人找不到工作，所以現在想拍AV的女孩很多，但市場大餅卻不斷萎縮，所以女優所得和十年前相比是不升反降的。但有一種女優是不受影響的，甚至AV片商願意預算無上限尋求合作的機會，那就是「藝能人女優」！

也就是三上悠亞和高橋聖子這種人啦，三上悠亞出身AKB48體系，長相可愛又會跳舞，高橋聖子則是知名寫真明星，身材火辣可說是人間胸器，她們都曾經打入演藝圈、也都因為醜聞搞得自己無路可走，最近豁出去成為暗黑界的一員，這種妹子下海拍AV不只會讓影迷下半身轟動更會帶動銷售風潮，這也就是為什麼高橋聖子被稱做「救世主」、而三上悠亞則是直接沿用演藝圈「國民的偶像」之名的原因－－沒錯，要讓很摳不想花錢的影迷手滑消費，就只有這些混過演藝圈的女孩才行，所以SOD打造Super Star這品牌的用意很簡單，目標就是鎖定演藝圈的人！

高橋聖子被稱為救世主。 翻攝自／twitter@TS_takasho

那麼，有沒有人已經進入他們的射程呢？

根據業界傳來的消息，SOD已經找到合作的對象，但就像另一家鎖定演藝圈明星的AV片商Muteki一樣，為了避免消息走漏，所以相關人士都簽了保密協議，不到最後關頭是不會掀出底牌的。但根據大清律例，猜測並不違法，甚至SOD也樂於讓大家猜來猜去炒熱Super Star這品牌的知名度，所以好事的媒體馬上就幫忙找到兩個嫌疑犯ー一個是捲入吸毒醜聞的模特兒「木村有希」、另一個則是鬧出不倫風波的「小倉優香」。

謠傳被鎖定的木村有希。 翻攝自／amazon

很明顯地，媒體是以三上悠亞和高橋聖子的例子來推敲SOD可能接觸的人選，兩位嫌疑犯都是有臉蛋有身材還有日本全國知名度的高手，也都因為醜聞造成工作停擺甚至還被經紀公司開除，這時候你把一億日幣放在她們面前要求合作，誰不心動？

再加上這是Super Star創業第一作，為了展現決心絕對不能雷聲大雨點小，所以一定要找高手中的高手。雖然現在無法確定加入Super Star的女優究竟是誰，不過以AV的作業方式，以之前幾位大咖女星下海的模式來看，雖然AV界各事務所都不確定這位神秘女郎的身分，但目前大家都傾向這個人是寫真偶像⋯⋯

謠傳被鎖定的小倉優香。 翻攝自／twitter@ogurayuka_0905

會是改名的小倉優香嗎？目前仍不確定，因為以她的知名度和之前連奶頭都沒有露出的演出尺度，一億日幣可能還遠遠不夠，我甚至不敢保證SOD集團掀開底牌時會讓每一個人都滿意、搞不好會有很多人覺得「又上當了」，但總而言之言而總之，以SOD的作風而言他們要的就是「對面的男孩看過來」的吸睛效果，這個一億元的片酬不管是真的還是節目效果，至少已經賺到超乎想像的宣傳效果，SOD的高層應該是十分滿意，做夢也會笑啊〜