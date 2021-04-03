聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓00後排球美女被封排球界周子瑜 181米高加逆天長腿狂吸粉
在發育時期做多點運動，的確是能幫助長高一點。近日，一名「00後」韓國排球女運動員於網絡爆紅，被封為「排球界子瑜」，清純長相與大陸女星邢菲撞臉。她的實際身高竟然比很多長腿OPPA還要高！
這位俘虜萬千叔叔粉絲的女生，名為朴慧敏（譯音），2000年出生，現年21歲。她於2018年加入GS Caltex Seoul KIXX排球隊，擔任左側擊球手。
一雙又大又水汪汪的眼睛，加上可愛的長相，相信不少人會誤會她是一個柔弱的女子。不過，她的實際身高高達181cm，「反轉魅力」相當吸粉。
朴慧明在小學6年級的時候已經開始打排球，表現一直相當平穩，在2017年曾經在亞洲選手大會中奪得「最佳主攻手」的獎項。
延伸閱讀：
韓國超萌IG女神在內地日本爆紅 逆齡+神賜的身材勁吸50萬粉絲
STELLAR多個MV 18禁、T-ARA孝敏半裸 10支電視台禁播的女團MV
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言