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韓00後排球美女被封排球界周子瑜 181米高加逆天長腿狂吸粉

香港01 / 珍露姐姐／報導
排球員朴慧敏（IG@p_hyemin_）
排球員朴慧敏（IG@p_hyemin_）

在發育時期做多點運動，的確是能幫助長高一點。近日，一名「00後」韓國排球女運動員於網絡爆紅，被封為「排球界子瑜」，清純長相與大陸女星邢菲撞臉。她的實際身高竟然比很多長腿OPPA還要高！

這位俘虜萬千叔叔粉絲的女生，名為朴慧敏（譯音），2000年出生，現年21歲。她於2018年加入GS Caltex Seoul KIXX排球隊，擔任左側擊球手。

排球員朴慧敏（IG@p_hyemin_）
排球員朴慧敏（IG@p_hyemin_）

一雙又大又水汪汪的眼睛，加上可愛的長相，相信不少人會誤會她是一個柔弱的女子。不過，她的實際身高高達181cm，「反轉魅力」相當吸粉。

朴慧明在小學6年級的時候已經開始打排球，表現一直相當平穩，在2017年曾經在亞洲選手大會中奪得「最佳主攻手」的獎項。

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文章授權轉載自《香港01》

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