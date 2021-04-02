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超正！選美冠軍參加徵兵成嬌點 霸氣籲「給我機會參軍」

聯合新聞網 / 綜合報導
娜麗薩（右）和另一位變性人參加徵兵選拔。 圖／翻攝自《泰國頭條新聞》微博
娜麗薩（右）和另一位變性人參加徵兵選拔。 圖／翻攝自《泰國頭條新聞》微博

變性」在泰國相當盛行，也因此每年的泰國徵兵現場總是充滿許多「嬌」點，除了一般陽剛氣息的役男之外，還有一些比女人還像女人的變性人。今年也不例外，昨（1）日在會場就出現幾位變性佳麗，其中一位還曾獲得變性選美冠軍，成為現場矚目焦點。

據《泰國頭條新聞》報導，今年（2021）彭世洛府舉辦徵兵，依照泰國法律規定，滿21歲、未自願從軍的男子，必須至少參加一次抽籤徵兵，各行各業的年輕役男不論是僧人、普通人、藝人，甚至第三性別者也得出席，但軍方會發給變性人免服兵役證書。

今年在彭世洛府會場中，曾在帕府第三性選美比賽獲得冠軍的23歲娜麗薩，她和另一位變性人一同參加徵兵選拔。雖然第三性人士不用當兵，但娜麗薩卻有著和別人不同想法，她認為每個人的權利都是平等的，而且現今部隊裡也有女軍人，因此呼籲軍方能給予第三性者機會和權利來參軍。娜麗薩還霸氣的表示，如果部隊招人的話，她會立刻自願報名申請。

綜觀過去泰國徵兵現場的變性人，每一位都讓人眼睛一亮，網友們不只讚嘆「比女人還女人」，甚至還有女網友自嘆弗如，「這些男人有沒有要給女人活的意思」、「看到他們，好想重新投胎」、「我都要自慚形穢了我，都好美喔」。

23歲娜麗薩曾是第三性選美冠軍。 圖／翻攝自《泰國頭條新聞》微博
23歲娜麗薩曾是第三性選美冠軍。 圖／翻攝自《泰國頭條新聞》微博

泰國 變性

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