2中學女老師清秀照瘋傳網路 網友大讚仙氣爆棚似「初戀」

中國大陸海南中學2名秀外惠中的90後女老師的照片，近日在網路瘋傳，獲網友大讚仙氣爆棚、美貌與智慧並存，更有人指有初戀的感覺。不過兩名當事人事後都低調回應網友們的厚愛，指自己就是個普通人，只想專心做好教學工作。

兩名甜美的當事人分別為海南中學高一語文教師周文倩及初二語文教師宋喬雨。其中周文倩在照片中穿了一件黑色的衣服，配合其冰肌雪膚、柳腰花態，以及溫文爾雅的姿態，顯得十分貴氣。據了解，照片來源於海南中學官方微信一篇關於學校教學活動的文章，該文顯示海南中學3月17至19日組織開展了思維導學項目研討活動，期間周老師講解了課文《裝在套子裡的人》；又提到周老師教學功底紮實，每一次解讀都直擊人物的靈魂等。

對於自己走紅，周文倩表示照片不知怎麼回事就傳到網上，強調自己只是一名普通的老師，想專心做好教學。她又指，自己今年剛剛從陝西師範大學畢業，之後便進入海南中學教書，作為新老師應該跟着前輩們好好學習，鑽研業務，對於事件在網上引起關注感到很意外，亦不想此事繼續發酵。

至於畢業於東北師範大學，自2016年進入海南中學任教的宋喬雨，則長着一幅甜美的娃娃臉，散髮掩蓋不了出水芙蓉的形象。據宋女的結對導師介紹，宋從一入職就擔任初一班主任，「短短三年一個小循環，雛燕起飛，宋老師的個人業務能力不斷提高，班級管理方面也廣獲好評，深受學生和家長們喜愛」。

不過宋喬雨同樣很低調，回應事件時稱「網上傳的那張照片是2019年拍的，好像是家長發到網上的」，又強調自己只是普通人，對於網上的言論也沒有太多關注，現只想專心把工作做好。

網友留言：「拚搏百天，我要上海南中學」、「讓我死在這兩個老師的課堂裡吧」、「嗚嗚嗚一畢業就有這麼好看的老師」、「我現在還可以回去唸書嘛」、「我那是有這樣的老師，我也好好讀書」、「你確定是好好讀書？不是無心向學？」

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文章授權轉載自《香港01》