【一劍浣春秋】出道三年才能伸出龍爪手！男優辛酸誰人知？

相信很多朋友注意到了，AV女優最近很流行當YouTuber。

近來最成功的應該是篠田優，幾支健身影片又是提臀又是鍛練腹肌，不只露出乳溝還秀出駱駝蹄，讓大家看得又硬又Happy，好幾支作品收看破百萬，比很多全職YouTuber還厲害〜

這和拍片子去賣又不一樣，雖然很多人被YouTube貼黃標鎖收益，但看著觀看次數一直跳，很多女優還是很HIGH的，再加上轉職做YouTuber的真野優莉亞說自己收益不錯，所以女優是前仆後繼地想題材拍影片。

轉職成功的前女優真野優莉亞。 圖／翻攝自hnalady

然後就有人就拿AV界的秘辛來吸引影迷關注了！身為AV界的社群之王，深田詠美當然深諳此道，不只開起了深夜保健室大聊色色的事，就連被YouTube關收益她也能拍一支「道歉時要露出胸部」的片子當做無言的反擊。而在最新一支影片她是找來了好友「櫻萌子」一起來談AV界不為人知的趣聞，大爆男優的內幕。

是哪個男優比較粗、還是和誰做比較舒服嗎？不，這種話不管是哪個AV女優都不會公開說，因為這一行最忌諱男女優私下聯絡有交情；那深田詠美和櫻萌子是爆了什麼猛料？答案應該是很多粗大長有30公分的粉絲想知道的，那就是「男優的養成」－－

道歉露出胸部的深田詠美。 圖／翻攝自twitter@FUKADA0318

從資深男優清水健的訪談中我們可以知道近來這一行一直處於男優不夠用的狀態，不是沒有人加入，而是大家都撐不住，一年能有5個新人留下來就不錯了。你一定覺得很奇怪，用下半身幹活賺錢誰不愛？這種性趣與工作結合的好康怎麼會沒人想做？從深田詠美與櫻萌子這支影片就有答案了。

因為沒有關係的新人，要做三年汁男優才能升級到可以摸女優！

╳，這實在好苦，意思就是當你成為AV男優後的前三年只能在旁邊看著前輩享受然後自己擦槍，這樣的待遇肯定很糟，而且萬一導演下令要在女優臉上二十一響禮炮時，你因為太緊張而沒有完成任務，那錢是直接扣掉的，這樣的日子要撐三年誰熬得住？

而且別以為三年過後你就出運了，你只是可以摸女優，能不能「放進去」還要看機緣，萬一不幸沒有那個緣份你就只是從看學長打炮在旁擦的孤獨槍手，變成看學長打炮可以偶爾伸出抓奶龍爪手的孤獨槍手⋯⋯媽的，想到都讓人覺得鼻酸，海綿體的熱血就這樣被浪費掉了。

拜清水健為師的男優內村雅人。 圖／翻攝自twitter@miraijinz

所以進了AV界不只要粗大長還要富貴有人幫，最好是像內村雅人認清水健師父或者像東尼大木有個和AV導演是麻吉的老爸，這樣可以比較快一點升到金字塔的頂端，然後有機會和三上悠亞來一發；還有一點是很重要的，那就是AV男優不只要粗大長，重點是要會「演出」－－沒錯，AV是一場秀，女優在演，你也要演，她要欲仙欲死你也要天魔極樂，如果沒有人帶只是亂搞一通就會出事的。

像櫻萌子就說，有次演出，她要站著讓男優從後面進來，結果「插錯洞了」。

么壽，這可不是幾句「濕米麻線」就能交代過去的事，可能要和大和田常務一樣土下座才能解決。所以我說那些寄信來說想去日本當男優的朋友們真的要三思，這行飯不好吃，你還不如去看看有沒有管道可以在台灣當男優，至少不用那麼辛苦〜