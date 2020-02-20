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浪漫「情侶合照」閃瞎30萬人 主角真面目笑翻網友
情人節剛過，許多人都會在社群媒體上Po出與另一半的浪漫合照，大秀恩愛。一名日本網友，昨（19）日在推特上貼出一張「放閃照」，一天內就獲得30萬網友按讚。不過，究竟是怎麼樣的「情侶合照」，引來網友們的高度關注？真相讓眾人超傻眼，笑稱：「這招只有天才想的到！」
日本網友以帳號@unagi_z在社群媒體推特上發文，第一張附圖乍看之下，就像一對戀人在蔚藍的大海旁，穿著同色系的鞋子拍情侶照。「女生的腳」不僅纖細修長，微微踮起的模樣，讓人不禁聯想畫面上半部會出現的肉麻情景。
沒想到往右一滑，看到下一張附圖，將鏡頭拉遠，才發現剛剛的情侶合照，全都只是一個人擺出的姿勢。一名男子站在堤防上，穿著緊身的長袖上衣，雙手套上一雙女鞋彎下腰來，就構成了上述的浪漫合照。
一人成功分飾兩角的景象，讓網友直呼：「我真的上當了！」、「笑到眼淚都流出來了」、「身體也太柔軟了」、「這難道是單身男子的末路嗎？」、「偉大的想法」。原Po表示，他趁妹妹去工作不在家，借了妹妹的靴子，利用三腳架，自拍了這張有趣的照片，得意地表示：「真的超級好玩！」
これですね、懐かしい pic.twitter.com/U4TUSEjk8z— 葱戸ろろ (@negito66) February 19, 2020
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