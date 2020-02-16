螞蟻腰最新量度標準！網紅實測 發現耳機線竟能纏繞腰部2圈再打結

正所謂愛美是女生的天性，相信絕大部份的女生都希望自己可以樣靚身材正。而為了擁有fit爆身材，節食和做運動已成了不少女生的日常。近日內地就流行了一個名為耳機綫纏腰的挑戰，「#耳機綫纏腰挑戰#」更一度登上了微博熱搜榜頭十大的位置。顧名思義，這個挑戰就是用耳機綫來圍住自己的腰，看看可以圍到多少圈，來測試你的螞蟻腰夠不夠纖幼。

這是繼A4腰，反手摸腰之後，又一個新的量度纖腰標準。內地一眾靚女網紅都紛紛接受這個挑戰，並post相上微博大曬她們的fit爆螞蟻腰，附帶腹肌和馬甲線，纏到兩圈或以上就為之夠幼喇。有網民就留言表示：「都是餓出來的。」唔知圈中一班女藝人又會否玩埋一份呢？

其實圈中有不少女藝人都擁有令人羨慕的螞蟻腰，以下就是其中的多位代表，相信如果她們玩這個耳機綫纏腰挑戰，一定毫無難度呀。

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文章授權轉載自《香港01》