快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

京都5日遊超低價曝光！他疑惑：自由行真的更省？ 內行曝關鍵是有彈性

聯合新聞網／ 綜合報導
京都清水寺。圖/ingimage
京都清水寺。圖/ingimage

出國習慣大不同，有人喜歡跟團，照著旅行團安排好的計劃遊玩，也有人喜歡自由行，可自行規劃景點並安排想吃的美食。日前一名網友表示，在查詢日本旅行團價格時，發現五天四夜的京都行程僅需2萬1700元，超低價讓他感到驚訝，直呼「太便宜了吧！」話題一出隨即引發網友熱議。

有網友在PTT發文，他在網路上查詢日本旅行團資訊時，發現五天四夜的京都行程，景點範圍包含京都、嵐山、奈良、伏見、美山等地的參觀，加上相撲鍋吃到飽，共五天四夜的旅遊規劃，每人僅2萬1700元，超低價令他相當驚訝，也不禁感到好奇，「去日本自助真的有比較便宜嗎？」

貼文發布後，有網友點出，自由行的優點是有彈性，「自助不會便宜，重點是可以去想去的地方」、「不是想去的景點，再便宜都沒意義」、「自助是能自行規劃景點，自由自在地玩」、「自助豐儉由人，一樣的吃住較貴」、「自助沒比較便宜，但你可以讓錢花在你開心的地方」、「不一定會比較便宜，但爽很多，自由度高」、「自助的優點是彈性，不會比較便宜」。

此外，也有網友分享跟團的優點，「如果是完全一樣的行程跟飯店，那跟團最便宜」、「我覺得去一些交通不便的地方跟團還行啦」、「沒能力沒目標沒想法就跟團，我說完了」、「跟團出國無腦爽，自助太累了」、「旅遊團肯定需要賺錢，跟套裝電腦一樣，但他們是大量的，所以可以談價錢壓低成本」、「追求CP質的話，當然跟團比較划算，通常吃住都不會太差」。

PTT 京都 旅行團 自由行 跟團

延伸閱讀

出國玩會睡午覺嗎？網掀兩派爭論 過來人曝1情況：一定要午休

一棟公寓驚見7間律師事務所！他笑稱「完全惹不起」 內行人曝關鍵原因

南韓情侶來台喜放天燈！下秒突裂兩半燒起來...網笑瘋：願望太難

空姐親曝旅遊密技！這2個月機票最便宜 1物是行李好幫手

相關新聞

京都5日遊超低價曝光！他疑惑：自由行真的更省？ 內行曝關鍵是有彈性

出國習慣大不同，有人喜歡跟團，照著旅行團安排好的計劃遊玩，也有人喜歡自由行，可自行規劃景點並安排想吃的美食。日前一名網友表示，在查詢日本旅行團價格時，發現五天四夜的京都行程僅需2萬1700元，超低價讓他感到驚訝，直呼「太便宜了吧！」話題一出隨即引發網友熱議。

震不停！花蓮店員出奇招防災損 「飲品強制躺平」獲2萬人讚妙計

自0403花蓮大地震後，全台持續受餘震影響，造成不少災情。日前一名網友發文分享，他去花蓮賣場購物時，發現所有玻璃罐裝的酒瓶皆被強制「躺平」，店員為了避免商品受地震搖晃掉落、破裂，因此出奇招以減少損失。而飲品乖乖躺平的有趣畫面曝光後，隨即引發網友熱議。

愛愛完陰道感染⋯她竟被男友罵性生活混亂！氣到當場分手

念珠菌感染是常見的女性問題，即使沒有性行為也可能感染，因此不算是性病。然而有網友近日與男友交歡後不幸感染，男友卻指責她性生活混亂，「一定不只一個前男友」，要她再去檢查，她氣到當場與男友分手，痛罵「生個病讓我看清一個人，不虧」。

一棟公寓驚見7間律師事務所！他笑稱「完全惹不起」 內行人曝關鍵原因

這棟住戶不好惹！一名網友指出，日前在嘉義中山路上發現一棟公寓，全是律師事務所的招牌，讓他驚呼「大家不要惹到這棟公寓的住戶！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

南韓情侶來台喜放天燈！下秒突裂兩半燒起來...網笑瘋：願望太難

電影《那些年，我們一起追的女孩》中，男女主角到平溪放天燈，各自在天燈上寫下想跟對方傾訴的話，浪漫場面使不少觀眾回憶起年少時的青澀愛戀，自播出後吸引不少外國觀光客來台朝聖。不過日前一對南韓夫妻到平溪放天燈，不料天燈升空沒過幾秒，突然從上方裂成兩半後墜落。影片曝光後引發熱議，有網友幽默表示，「老天爺：這個願望太難了，真是的」。

台北房價、消費高「為何中南部人想留下來？」 網曝2因素：回去更爛

北部因為工作機會多、薪水高，讓不少北漂的人選擇落地生根。有一名網友不解台北的房價、消費都很高，為何還是有人選擇留下來，原因到底是什麼？不少過來人認為工作機會多、想脫離原生家庭是主要原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。