京都5日遊超低價曝光！他疑惑：自由行真的更省？ 內行曝關鍵是有彈性

出國習慣大不同，有人喜歡跟團，照著旅行團安排好的計劃遊玩，也有人喜歡自由行，可自行規劃景點並安排想吃的美食。日前一名網友表示，在查詢日本旅行團價格時，發現五天四夜的京都行程僅需2萬1700元，超低價讓他感到驚訝，直呼「太便宜了吧！」話題一出隨即引發網友熱議。

有網友在PTT發文，他在網路上查詢日本旅行團資訊時，發現五天四夜的京都行程，景點範圍包含京都、嵐山、奈良、伏見、美山等地的參觀，加上相撲鍋吃到飽，共五天四夜的旅遊規劃，每人僅2萬1700元，超低價令他相當驚訝，也不禁感到好奇，「去日本自助真的有比較便宜嗎？」

貼文發布後，有網友點出，自由行的優點是有彈性，「自助不會便宜，重點是可以去想去的地方」、「不是想去的景點，再便宜都沒意義」、「自助是能自行規劃景點，自由自在地玩」、「自助豐儉由人，一樣的吃住較貴」、「自助沒比較便宜，但你可以讓錢花在你開心的地方」、「不一定會比較便宜，但爽很多，自由度高」、「自助的優點是彈性，不會比較便宜」。

此外，也有網友分享跟團的優點，「如果是完全一樣的行程跟飯店，那跟團最便宜」、「我覺得去一些交通不便的地方跟團還行啦」、「沒能力沒目標沒想法就跟團，我說完了」、「跟團出國無腦爽，自助太累了」、「旅遊團肯定需要賺錢，跟套裝電腦一樣，但他們是大量的，所以可以談價錢壓低成本」、「追求CP質的話，當然跟團比較划算，通常吃住都不會太差」。