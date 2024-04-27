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震不停！花蓮店員出奇招防災損 「飲品強制躺平」獲2萬人讚妙計
自0403花蓮大地震後，全台持續受餘震影響，造成不少災情。日前一名網友發文分享，他去花蓮賣場購物時，發現所有玻璃罐裝的酒瓶皆被強制「躺平」，店員為了避免商品受地震搖晃掉落、破裂，因此出奇招以減少損失。而飲品乖乖躺平的有趣畫面曝光後，隨即引發網友熱議。
一名網友近日在臉書社團《路上觀察學院》上分享一張照片，他近日前往花蓮某間賣場買東西，卻意外發現本來應該立著放在貨架上的玻璃罐裝酒瓶，全被店員改為橫放，強制「躺平」，這畫面讓原PO感到相當新奇，拍照上傳並搭配文案，「花蓮地震那麼多，只好躺平不想努力了」。
照片發布後吸引超過2萬人按讚，「以前地震時好像就有這樣擺過」、「身為有開店面的花蓮人只能說這真的是最優解」、「瓶子：我要努力躺著，好活到被買出去的那一天」、「前有地震，後有對策」、「減少損失的妙計」、「只要躺好就不會跌倒」、「很合理的擺法」、「這是正確的作法」、「乍看之下很幽默，但也佩服店家用心避免地震傾倒損失」。
不過由於先前0403大地震時，曾有店家發生酒瓶碎裂一地的慘況，因此有網友擔憂，若再遇到上下跳的地震，可能還是會被震到地上，因此感覺還是要加裝網子或是蓋子比較保險。
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