出國玩會睡午覺嗎？網掀兩派爭論 過來人曝1情況：一定要午休

每個人出國旅遊的步調不同，有些人會規劃從早到晚的行程，有些人則偏好舒服、想休息就休息的模式。一名女網友詢問，有聽過不少人去日本玩會睡到中午，但很好奇「有沒有人去日本旅遊會睡午覺？」引發網友兩派立場，也有人點出1情況「一定要排午休時間」。

原PO在PTT發文表示，最近準備到日本旅遊，她本身有午睡的習慣，因此排行程時，希望能夠「中午累了就回旅館小睡一下，可能一覺到晚上，或瞇一下下午再出門」，但原PO只有聽過別人出國晚起床、睡到中午，很少聽說有人出國玩會睡午覺，不禁好奇「有人去日本旅遊抽空睡午覺過嗎？」

貼文引發熱議，掀起網友兩派爭論，有人認為出國舒服最重要，「會，不想那麼緊湊」、「會欸，中間要回飯店休息一下」、「我之前有一次是這樣，很鬆散、很好」。但也有不少人反對，認為還要回飯店太花時間，「不會，早上出門就是晚上回」、「出國就是要從清晨玩到晚上」、「不會，浪費時間」、「出國玩就是充實地玩一天，然後回飯店累到睡死，隔天繼續奮鬥」、「回旅館很花時間耶，喜歡睡覺就跟團，上車就能睡」。

也有人提出折衷方案，旅遊途中如果想休息，不一定要回飯店，可以找地方坐下補充體力，「不會，但我會找間可以放鬆的餐廳好好休息，或是晚上不排行程」、「如果中途累了，反而會選特色咖啡廳去坐著休息，享受下午茶補充體力」。

此外，有網友指出，若是帶父母出國旅遊，可能就一定要排午休時間，「孝親行，除非是自駕或跟團，一律要排午休時間」、「我去日本沒睡覺，但之前帶爸媽去英國玩，就是上午一個點，午餐後睡覺，睡醒一個點、吃晚餐，很舒服又很開心的旅遊」。