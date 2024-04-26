快訊

每人終生補助一次！ 4對象免費預立醫療諮商6月上路

內定黃世杰是法務部次長？基層檢察官：如是政治酬庸就不抱期待

華航名古屋空難30年：飛安改善與媒體報導

聽新聞
test
0:00 / 0:00

出國玩會睡午覺嗎？網掀兩派爭論 過來人曝1情況：一定要午休

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「有沒有人去日本旅遊會睡午覺？」引發眾人熱烈討論。示意圖／ingimage
一名網友好奇「有沒有人去日本旅遊會睡午覺？」引發眾人熱烈討論。示意圖／ingimage

每個人出國旅遊的步調不同，有些人會規劃從早到晚的行程，有些人則偏好舒服、想休息就休息的模式。一名女網友詢問，有聽過不少人去日本玩會睡到中午，但很好奇「有沒有人去日本旅遊會睡午覺？」引發網友兩派立場，也有人點出1情況「一定要排午休時間」。

原PO在PTT發文表示，最近準備到日本旅遊，她本身有午睡的習慣，因此排行程時，希望能夠「中午累了就回旅館小睡一下，可能一覺到晚上，或瞇一下下午再出門」，但原PO只有聽過別人出國晚起床、睡到中午，很少聽說有人出國玩會睡午覺，不禁好奇「有人去日本旅遊抽空睡午覺過嗎？」

貼文引發熱議，掀起網友兩派爭論，有人認為出國舒服最重要，「會，不想那麼緊湊」、「會欸，中間要回飯店休息一下」、「我之前有一次是這樣，很鬆散、很好」。但也有不少人反對，認為還要回飯店太花時間，「不會，早上出門就是晚上回」、「出國就是要從清晨玩到晚上」、「不會，浪費時間」、「出國玩就是充實地玩一天，然後回飯店累到睡死，隔天繼續奮鬥」、「回旅館很花時間耶，喜歡睡覺就跟團，上車就能睡」。

也有人提出折衷方案，旅遊途中如果想休息，不一定要回飯店，可以找地方坐下補充體力，「不會，但我會找間可以放鬆的餐廳好好休息，或是晚上不排行程」、「如果中途累了，反而會選特色咖啡廳去坐著休息，享受下午茶補充體力」。

此外，有網友指出，若是帶父母出國旅遊，可能就一定要排午休時間，「孝親行，除非是自駕或跟團，一律要排午休時間」、「我去日本沒睡覺，但之前帶爸媽去英國玩，就是上午一個點，午餐後睡覺，睡醒一個點、吃晚餐，很舒服又很開心的旅遊」。

出國旅遊

延伸閱讀

花蓮和南寺藥師佛像完整斷頭「擋災」？網驚疑偷工減料：沒鋼筋加固

最新詐騙手法？蝦皮賣家收退貨「商品被調包」：打開全是紙板

地震神助攻！睡前吵架「男友半夜衝進房抱緊她」 妹子超感動

水逆結束！水星順行「4星座」好運爆棚…抓緊機會、事業一飛衝天

相關新聞

出國玩會睡午覺嗎？網掀兩派爭論 過來人曝1情況：一定要午休

每個人出國旅遊的步調不同，有些人會規劃從早到晚的行程，有些人則偏好舒服、想休息就休息的模式。一名女網友詢問，有聽過不少人去日本玩會睡到中午，但很好奇「有沒有人去日本旅遊會睡午覺？」引發網友兩派立場，也有人點出1情況「一定要排午休時間」。

買鹽酥雞拿到1物直呼「第一次看到」 網讚可以避免消費糾紛

鹽酥雞是台灣最常見的庶民小吃，各種炸物香味撲鼻十分誘人。有一名網友表示以前去買鹽酥雞都沒有拿過單據，但日前卻收到店家給的明細，讓他非常意外，不少老饕也稱讚這樣的做法可以避免糾紛。

回不去了！他驚見1庶民銅板小吃漲價 網嘆：買2個就1個便當錢

在這物價飛漲的時代，薪水都被通膨吃掉了，民眾感嘆東西越來越貴，就連平價庶民小吃也都快吃不起。有網友日前想買刈包，沒想到卻發現已經漲到55元，貼文也引起不少人討論。

她曝牙膏快用完1習慣 過來人認同：還能多刷好幾天

現在物價越來越貴，不少人為了能多省一點，會把一些生活用品用到極致，有一名女網友就透露自己習慣在牙膏快用完時，把牙膏剪開後繼續用，她也好奇是否其他人也有同樣做法。

30歲湊不出10萬應急「實在悲慘」？網排隊認錯：我連1萬都沒

近日台北慈濟醫院被爆護理人員偷拍病患私密照，爆料護理師則因違法公開病患照片遭法辦，後雖裁定10萬元交保，該護理師卻因付不出10萬保證金，改為限制住居。此事經報導後引發熱議，有網友也關注到護理師的窘境，

台灣街景慘輸越南？網分析十幾年來「致命缺點」：真的沒救了

台灣和越南都有著媲美義大利威尼斯的景點，不過有網友表示，最近看越南旅行的介紹影片，一看「嚇死人」，整個打破對越南的既定印象，反觀台灣房子卻「醜到不行」，引起不少人共鳴，有人也列出致命缺點，表示台灣街景沒救了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。