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買鹽酥雞拿到1物直呼「第一次看到」 網讚可以避免消費糾紛

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO日前去買鹽酥雞，很訝異會拿到明細單據，但不少人都認為這樣才能避免消費糾紛，照片為示意圖。 聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影
原PO日前去買鹽酥雞，很訝異會拿到明細單據，但不少人都認為這樣才能避免消費糾紛，照片為示意圖。 聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影

鹽酥雞是台灣最常見的庶民小吃，各種炸物香味撲鼻十分誘人。有一名網友表示以前去買鹽酥雞都沒有拿過單據，但日前卻收到店家給的明細，讓他非常意外，不少老饕也稱讚這樣的做法可以避免糾紛。

這名住台南的網友在臉書「爆廢公社二館」表示，以前固定去某家鹽酥雞攤消費都是人工喊價，也沒有經過電腦計算，但日前再去光顧時，卻意外拿到店家給的單據，上面註明客人所點的品項、數量、價格，連結帳人員、開單時間、結帳時間也都一清二楚，讓原PO覺得很有趣，「第一次買鹽酥雞看到有出單據」。

不少人都認為這樣的做法才能避免消費糾紛，「這樣比較好，以前其他家的都會多算10元至50元，很機車，而且糾正了還說『你確定嗎？』」、「有單很好，多點少點一清二楚，也不怕店家算錯，就怕他按了卻沒放進去」、「品項太多，這不開單不行」、「這樣很好欸，明細、價錢都清楚，可以核對」、「這樣很好，之前有被老闆算錯錢的經驗」。

也有網友表示很多店家都會這樣做，「印象中這間店以前也是人工計算的，後來才改為現在的點餐出單系統，開業很久了，生意很好」、「記得西門町的很早就這樣了」、「三重也有用機器算價」、「現在新開的店都是電腦打單出來」、「很多家幾年前早就有了」。

鹹酥雞

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