女學生吃炒飯見一堆蔥 下一秒這舉動讓老師驚呆「有毅力」

每個人都有自己喜歡或不喜歡吃的食物，有一位補習班老師透露班上有位女同學不喜歡吃蔥，日前訂炒飯時看到飯裡有不少的蔥，這名女同學竟然做了一個舉動，讓老師看了也驚呆，直呼很有毅力。

這名補習班老師在臉書「爆廢公社二館」表示，日前幫學生訂炒飯，班上有位女同學不喜歡吃蔥，剛好炒飯裡有不少的蔥，沒想到這位女同學竟然仔仔細細地將蔥末一個個地挑出來，只見餐盒蓋子上滿滿地都是她挑出來的蔥，讓原PO看了都愣住，直呼「她的毅力值得期待！肯定會考會考會考的東西，保證考得很不錯」。

沒想到貼文竟然釣出不少人有相同經驗，「我也是這樣」、「在下佩服，香菜芹菜我也是有辦法這樣挑」、「我上次遇到吃燒餅，把芝麻挑起來放旁邊的」、「我不吃菇，吃義大利麵也是這樣，先挑半小時」、「我不吃紅蘿蔔，也是挑得很乾淨」、「我也是不管多少全挑，因為誤吃一口就吐了」、「我只有三色豆會這樣」、「這讓我想到高中的時候，我點肉燥麵然後挑了一蓋子的肥豬肉」、「我一邊吃一邊挑，一個炒飯可以吃超過半小時」、「我挑香菜也是有這般毅力」、「很像我會做的事，只是我會集中」。

其他網友也說「有沒有這麼怕蔥啊？」、「有毅力，做事到底」、「那為什麼不一開始就要求不要蔥就好，就不用在那邊挑出來」、「這蔥的份量，可見老闆用料實在」、「我不是…我寧可飯粒少一點、蔥多點」、「加了不吃的東西，挑乾淨再吃不是正常的嗎？不然放嘴裡咬到會很不舒服」、「如果這個實力用在讀書，保證高取狀元」。