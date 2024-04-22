快訊

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

越來越不想逛？他疑「夜市沒落了嗎」 網點名3缺點：沒去的必要

聯合新聞網／ 綜合報導
夜市示意圖。聯合報系資料照片／記者蔡世偉翻攝
夜市示意圖。聯合報系資料照片／記者蔡世偉翻攝

夜市是台灣最具代表性的景點之一，不僅國人愛去，就連許多外國遊客來台灣也都一定會逛夜市，感受台灣最道地的文化。不過有網友表示從北到南，各個縣市都有其代表性的夜市，但現在出去玩反而不太想去逛，這也讓他想問台灣夜市是不是沒落了？

這名網友在PTT發文表示，以前只要去台南就會去花園、大東夜市，台北的話就是饒河街、寧夏、士林夜市，其他地方如台中逢甲夜市、嘉義家樂福夜市、宜蘭羅東夜市等，但現在出去玩反而越來越少把夜市排在行程中，讓他不免質疑「夜市是越來越沒落了嗎？」

多數人認為價格貴衛生差沒創意是3個主要缺點，「盤又沒新意」、「貴又不見得衛生」、「貴、不衛生還不用開發票，賺爛」、「環境衛生差，重點是，價格不輸一般餐廳」、「貴到不行了，還一堆工業添加物」、「台灣各地夜市賣的東西八成都差不多」、「怎麼逛都一樣一成不變，還沒有空調冷氣」、「夜市都差不多，只差在大小而已」、「就跟台灣老街一樣，長得很像」、「最重要夜市不便宜，吃到飽要4、5百」、「賣的東西都一樣，價格不輸百貨公司，沒去的必要」。

也有網友推薦其他值得去的夜市，「可以去看看（台中）旱溪夜市，人超多」、「宜蘭推薦冬山夜市，比羅東好逛，不過只有禮拜六」、「台北最值得逛就是寧夏夜市」、「整理一下：冬山、寧夏、逢甲好逛」、「恆春夜市也不錯，去年逛過一次，好像也是週末才有」、「嘉義現在建議去湖美夜市了」、「台中大慶夜市，這兩三年超激夯」。

夜市

延伸閱讀

喝完速食店可樂驚見杯底有異物 送回店家還獲招待免費套餐

宜蘭縣府提追加預算 辦理摩天輪選址評估

日本藝術家眼中的嘉義特色商店 「全球商店計畫」十五年成果展

下班注意！大雷雨續轟花蓮、宜蘭下到5點半 南投山區大雨特報

相關新聞

女學生吃炒飯見一堆蔥 下一秒這舉動讓老師驚呆「有毅力」

每個人都有自己喜歡或不喜歡吃的食物，有一位補習班老師透露班上有位女同學不喜歡吃蔥，日前訂炒飯時看到飯裡有不少的蔥，這名女同學竟然做了一個舉動，讓老師看了也驚呆，直呼很有毅力。

越來越不想逛？他疑「夜市沒落了嗎」 網點名3缺點：沒去的必要

夜市是台灣最具代表性的景點之一，不僅國人愛去，就連許多外國遊客來台灣也都一定會逛夜市，感受台灣最道地的文化。不過有網友表示從北到南，各個縣市都有其代表性的夜市，但現在出去玩反而不太想去逛，這也讓他想問台灣夜市是不是沒落了？

作家勸「這10天別飛日本」！台人一看崩潰：來不及改了

台灣人熱愛到日本旅行，不過台灣作家福澤喬近日表示，4月27日至5月6日是日本的黃金周，當地人會在這10天的假期到國內各地旅遊，因此他提醒，這段期間不要到日本玩，各觀光景點恐會人擠人。貼文一出，不少已訂機票、飯店的網友崩潰直呼「來不及改了」。

吃Buffet「夾光愛吃的菜」可以嗎？ 掀網論戰：是餐廳的責任

台灣吃到飽餐廳種類多元，深受民眾喜愛。就有一名PTT鄉民好奇，大家是否能接受其他人在吃到飽餐廳內，將某道菜一次夾光。貼文一曝光，掀起網友熱烈討論，更有人強調「確保餐台上食物充足是餐廳責任」。

為泡麵分手！他驚見女友煮成「炸醬湯麵」 愣喊1句惹怒對方

回家後來一碗熱騰騰的泡麵是一大享受，不過如果為了泡麵分手，可就得不償失。日前有位男網友表示，女友幫他煮了一碗維力炸醬麵，但他看到女友端來的「湯麵」時，震驚表示「第一次看到有人煮湯的」，沒想到惹怒女友，最後落得分手下場。

以為在墾丁！她曝遊沖繩「到處聽到台語」 全網爆共鳴

自從邊境解封後，不少台灣民眾紛紛安排出國，其中「日本」更是許多人的首選。日前，作家黃大米在臉書分享，最近到日本沖繩遊玩時，隨口用中文說「這是什麼啊？」沒想到立刻有兩個人回頭，並用中文向她解釋，讓黃大米忍不住笑稱「真的很像在墾丁」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。