越來越不想逛？他疑「夜市沒落了嗎」 網點名3缺點：沒去的必要

夜市是台灣最具代表性的景點之一，不僅國人愛去，就連許多外國遊客來台灣也都一定會逛夜市，感受台灣最道地的文化。不過有網友表示從北到南，各個縣市都有其代表性的夜市，但現在出去玩反而不太想去逛，這也讓他想問台灣夜市是不是沒落了？

這名網友在PTT發文表示，以前只要去台南就會去花園、大東夜市，台北的話就是饒河街、寧夏、士林夜市，其他地方如台中逢甲夜市、嘉義家樂福夜市、宜蘭羅東夜市等，但現在出去玩反而越來越少把夜市排在行程中，讓他不免質疑「夜市是越來越沒落了嗎？」

多數人認為價格貴、衛生差、沒創意是3個主要缺點，「盤又沒新意」、「貴又不見得衛生」、「貴、不衛生還不用開發票，賺爛」、「環境衛生差，重點是，價格不輸一般餐廳」、「貴到不行了，還一堆工業添加物」、「台灣各地夜市賣的東西八成都差不多」、「怎麼逛都一樣一成不變，還沒有空調冷氣」、「夜市都差不多，只差在大小而已」、「就跟台灣老街一樣，長得很像」、「最重要夜市不便宜，吃到飽要4、5百」、「賣的東西都一樣，價格不輸百貨公司，沒去的必要」。

也有網友推薦其他值得去的夜市，「可以去看看（台中）旱溪夜市，人超多」、「宜蘭推薦冬山夜市，比羅東好逛，不過只有禮拜六」、「台北最值得逛就是寧夏夜市」、「整理一下：冬山、寧夏、逢甲好逛」、「恆春夜市也不錯，去年逛過一次，好像也是週末才有」、「嘉義現在建議去湖美夜市了」、「台中大慶夜市，這兩三年超激夯」。