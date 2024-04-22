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為泡麵分手！他驚見女友煮成「炸醬湯麵」 愣喊1句惹怒對方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，女友將維力炸醬麵煮成湯麵，讓他十分震驚，事後他慘遭女方提分手。示意圖／ingimage
一名網友指出，女友將維力炸醬麵煮成湯麵，讓他十分震驚，事後他慘遭女方提分手。示意圖／ingimage

回家後來一碗熱騰騰的泡麵是一大享受，不過如果為了泡麵分手，可就得不償失。日前有位男網友表示，女友幫他煮了一碗維力炸醬麵，但他看到女友端來的「湯麵」時，震驚表示「第一次看到有人煮湯的」，沒想到惹怒女友，最後落得分手下場。

一名網友在「爆料公社」發文表示，前幾天他下班前，請交往三個月的女友幫忙煮泡麵，女友端泡麵來的時候，讓他嚇了一跳，原來是對方把維力炸醬麵煮成湯麵，讓原PO百思不得其解的問「怎麼會有人把維力炸醬麵煮湯的？第一次看到」，這時女友回應「我們南部都是煮湯加蛋」，而原PO又回「這輩子第一次看到有人煮湯，刷新我的認知」，女友轉頭怒回「愛吃不吃隨便你，我們高雄吃的就是煮湯的，你自己見識少」。

原PO接著表示，兩人從冷戰到吵架，最後女方回家傳了一句「我們不合適」，就分手了，讓他疑惑發問「真的有人維力吃湯麵嗎？還是我見識少？都已經兩個碗了，就是一個麵的，一個湯的啊，到底為什麼要混在一起，我現在還是覺得很詭異」。

對此，有許多網友批評「有人煮給你吃就不錯了，還要嫌」、「煮給你吃就很好了，還要求乾濕分離喔？算女友聰明，你要吃不會自己煮嗎？」、「放過對方吧，兩個人都有問題，分了比較好，這種小事也可以認真吵成這樣」、「小時候我爸也是煮湯的給我們吃，後來才知道原本的吃法是乾的，不過兩種都好吃，有什麼好計較的？」、「你是真的沒意識到，還是拒絕承認？爭執的起因或許是那碗泡麵，但分手的主因卻是吵架的過程！你在哪個城市，一定還有其他人吃維力炸醬麵時是煮成湯的，叫別人幫忙你做事，沒有謝謝人家的心態，還出口酸人挑人毛病，說你『見識少』剛好而已！」

維力炸醬麵常年名列台灣泡麵熱銷榜。圖／維力提供
維力炸醬麵常年名列台灣泡麵熱銷榜。圖／維力提供

分手 泡麵

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