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藏25年！人妻打掃家裡竟翻出「金塊」 網一看價格：賺翻了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在整理家中物品時，意外發現一份老舊的銀樓保單與一塊黃金。示意圖／ingimage
女網友在整理家中物品時，意外發現一份老舊的銀樓保單與一塊黃金。示意圖／ingimage

近期黃金價格屢創新高，吸引不少人變成黃金買家。一名女網友在「爆廢1公社」透露，最近在整理房間物品時，竟翻出一塊黃金與老舊的銀樓保單，讓不少網友忍不住稱羨「賺翻了」。

原PO表示，近期她在整理家中物品時，意外發現很久以前的東西。從原PO分享的圖片中，可看見一份老舊的銀樓保單與一塊黃金，而保單上寫著「一兩重金塊」，當年價值10400元。

一塊「一兩重金塊」與銀樓保單。圖／擷自「爆廢1公社」
一塊「一兩重金塊」與銀樓保單。圖／擷自「爆廢1公社」

貼文一出，不少內行人指出「一兩現在8萬，漲了8倍」、「賺翻了，現在一錢就要快萬了」、「好幾十年前黃金一錢，1600元，現在要9千多了」、「繼續放著，金價會再漲」；還有許多網友開玩笑表示「那是巧克力，我可以幫妳吃掉」、「炫耀文無誤」、「500收，運費我出」、「放太久過期了啦，我幫妳回收」。

後續原PO補充，由於保單未押上日期，所以自己並不確定該金塊的存放時間，「只知道至少有25年以上了，因為我結婚22年，這是結婚前老公就有的」。

據了解，黃金現貨價格於紐約盤中，一度攀上每英兩（31.1公克）2377.75美元（約新台幣77,362元），再創新高。

金價 銀樓 黃金

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