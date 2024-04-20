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路上都在穿！1設計爆紅「從頭到腳都百搭」一票年輕人狂點頭：荷包大失血

聯合新聞網／ 綜合報導
現今年輕人穿搭很有巧思，總能將不同時尚單品搭配在日常穿著。圖為示意圖，照片中人物與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照
現今年輕人穿搭很有巧思，總能將不同時尚單品搭配在日常穿著。圖為示意圖，照片中人物與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照

不少年輕人喜愛將潮流元素融入日常穿搭，不論是上衣、褲子或鞋子等，每天都能搭配出不同造型。有女網友觀察到今年流行「蝴蝶結元素」，走在路上都能看到有人穿蝴蝶結單品，但她的衣櫃只有一件褲子有類似元素，不解這個潮流為何突然爆紅。貼文曝光後引發網友熱議。

有女網友在Dcard發文表示，今年掀起蝴蝶結潮流，走在路上都能看到有人穿戴蝴蝶結元素單品。但以個人來說，她比較喜歡具立體感的蝴蝶結，像是刺繡或綁帶設計，不太能接受衣服上直接燙印蝴蝶結圖樣，因此至今只有入手一件蝴蝶結單品。

該名女網友也表示，她不討厭蝴蝶結，但今年看到這麼多蝴蝶結商品出現，還是覺得有點誇張，並好奇詢問「為什麼蝴蝶結這麼紅呀？」

該名女網友觀察到今年蝴蝶結元素突然爆紅，各類時尚單品從衣服到鞋子，都有採用蝴蝶結元素。合成圖／擷自小紅書、淘寶、小CK、Matin Kim官網
該名女網友觀察到今年蝴蝶結元素突然爆紅，各類時尚單品從衣服到鞋子，都有採用蝴蝶結元素。合成圖／擷自小紅書、淘寶、小CK、Matin Kim官網

貼文一出引發討論，網友紛紛留言表示超有感，「今年流行芭蕾和蝴蝶結，多到爆炸」、「今年真的超流行，身為賣家的我超困擾，都是蝴蝶結！」、「2024流行元素一定要跟上，髮夾也要用蝴蝶結」、「我跟女兒出門也穿蝴蝶結，她上衣我褲子」。

有網友解釋這叫Balletcore芭蕾風南韓女團BLACKPINK成員Jennie曾將蕾絲、蝴蝶結、緞面布料等芭蕾元素運用在舞台造型中，進而帶起一股熱潮，「蝴蝶結和芭蕾元素，被金珍妮帶紅的」、「這是被金珍妮帶火的芭蕾風，但一般人平常要穿芭蕾風太難，所以後來就變成加蝴蝶結元素」。

也有人看不懂這個潮流，「就今年流行的圖樣而已，明年再拿出來就又退流行了，我不是指服飾中本來就常見的蝴蝶結或綁帶，專指今年特定的蝴蝶結圖樣和作為裝飾性大量加上的蝴蝶結」、「蝴蝶結是真的很好看，但還是覺得簡單點的好看，各種綁帶蝴蝶結繩子又拉很長覺得怪怪的...而且重複率好高」。

BLACKPINK Dcard 南韓 年輕人 蝴蝶

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