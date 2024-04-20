坦言對台灣第一印象是破舊小 四川妹來台5個月刷新認知：幸福指數很高

如果想深度了解一個地方的文化風俗，除了搜尋網路資訊，通常真的要去該地旅遊或居住才能接觸到不同新鮮事物。一名大陸四川女網友坦言，起初對台灣印象一直停留在「破、舊、窮」，直到來台生活5個月後，才對生活各個層面有進一步認識，同時也整理出台灣有5件事讓她刷新認知，貼文發布後掀起熱烈迴響。

該名網友在小紅書發文對台灣有5件事「不理解但後來逐漸適應」，第一是起初不懂為何有些台灣人有辦法在便利商店解決三餐，後來才知道有超商真方便，不僅路上林立，店內販售的商品也很多種，關鍵是24小時營業，就算凌晨肚子餓也能直接下樓買吃的，「順帶提一下店內還可以打印、複印各種文書，可以寄取快遞等真的很方便」。

第二為台灣有些小吃攤、店家只能用現金，不能使用電子支付，她開始養成出門帶現金的習慣，而且會拿幾個硬幣放在身上，「裝在兜里走在路上叮鈴鈴地響，別說感覺還不錯，有一種很真實的『我有錢』感覺」。

該名女網友整理起初對台灣不理解、後來卻漸漸習慣的5件事。圖／擷自小紅書

第三是不解台灣路上為何這麼少垃圾桶，一查原因才得知台灣多年推動垃圾不落地的政策，因此路上很少垃圾桶，「這樣一來街上是蠻乾淨的，讓我慢慢養成在街上不吃不喝的習慣也不錯吧，無形之中又瘦了一些」。

第四是身為四川人的她很愛吃辣，一開始在台灣超市找不到像泡椒鳳爪、辣條等辣味零食很痛苦，後來也漸漸適應，逛超市陸續找到很符合自己口味的餅乾。

第五是知道哪個門路買水果較便宜，一開始人生地不熟不知道如何貨比三家，都去超市或者向小攤販買水果，有次在小攤販那裡買了一顆紅心火龍果和兩顆雪梨要價380元，著實被嚇到，「我回家路上提著那三顆水果，感覺心情格外沉重」。現在女網友都去在地大型水果店採買，終於買到平價又好吃的水果。

該名女網友也表示，實際居住後了解台灣各個層面，才發現這地方很有自己獨特魅力，對台灣印象也徹底改觀，即便有些習慣可能看似不便，但並不會造成太多困擾，「而且大眾的生活幸福指數都還挺高的哦」。