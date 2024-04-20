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月薪20萬人人稱羨！她卻嘆「存不到錢」? 同事見存款傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友月薪20萬元，卻嘆存不到錢。示意圖/ingimage
女網友月薪20萬元，卻嘆存不到錢。示意圖/ingimage

年薪百萬是不少人的人生理想目標，不過日前一名女網友卻表示自己雖月入20萬，卻連頭期款都湊不出來，即使薪水所得在外人眼中相當夢幻，但因為家中開銷日漸加劇，使她倍感壓力，委屈直呼「好像永遠都無法存到錢，羨慕別人正常的家庭，真的好累」。

日前一名女網友在Dcard發文分享，她目前從事美容院主管，管理三家分店，很幸運每個月薪資約有20萬元，不過她既沒車、沒房，也不買精品，卻總是存不到錢，「戶頭卻連100萬存款都沒有」，原PO同事們聽聞此事後，各個都相當傻眼，「他們大概都能存至少一半」。

原PO進一步透露，由於每個月的房租、全家的保險金，以及孝親費等開支便花費她近半收入。她解釋，保費之所以如此昂貴，歸因於以往家中較富裕，當時買了許多大大小小的保險，無奈後來父母生意失敗，繳交保費的重任便落到原PO身上，不僅如此，還須負擔母親的孝親費、開刀住院等花費。

「從剛入職每天加班，什麼工作都攬在身上做而得來的升職機會」，原PO不禁怨嘆，自己靠努力拚來20萬月薪，然而即使收入比大多數人來得高，卻因家中花費越來越多，感覺永遠都存不到錢，甚至一台車都無法買，更不敢提生小孩這件事，「當別人在羨慕我20萬月收的時候，我更羨慕別人正常的家庭，真的好累」。

貼文一出，不少人有同感，「很努力賺錢卻始終是家裡的ATM +1，完全懂，而且總不能丟著他們不管，這真的很無解」、「『羨慕別人正常家庭』這句話很觸，長照是一個永無止境的地獄，真的身處其中的時候才會知道這種恐懼感」、「我完全相信原po身上正在發生的事，因為也正發生在我身上，原因只有一個，因為我們承擔了太多原不屬於我們的責任」。

此外，有網友給予建議，「保險借錢要看看是哪一種保險，如果是理財類（定存或基金）都先結掉；孝親費酌量，總之最少要存緊急預備金吧」、「保險減額繳清」、「妳的問題點不是不知道如何理財，而是不忍心做到那種地步，放生家人以獲得更好的生活品質，或是繼續承擔原本不該是妳的責任但過得很辛苦，看起來妳選擇了後者」、「保單沒用的就退一退」。

Dcard 保險 孝親費 月薪 父母 頭期款

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