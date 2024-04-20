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機車發不動！車行換「關鍵零件」收50元 他翻白眼怒嗆：遇到奸商

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不滿，自己的機車突然不能發動，牽去機車行檢查，換一個保險絲就要收50元，讓他怒嗆遇到奸商。示意圖，聯合報系資料照
一名網友不滿，自己的機車突然不能發動，牽去機車行檢查，換一個保險絲就要收50元，讓他怒嗆遇到奸商。示意圖，聯合報系資料照

你覺得這樣的收費合理嗎？一名網友指出，機車不知原因無法發動，牽去機車行檢查後，老闆更換一個保險絲，讓機車順利發動。並收取50元費用。此舉讓他不滿直言「遇到奸商」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己的機車突然發動不了，將車子牽去機車行檢查，沒想到竟遇到奸商，換一個保險絲而已竟然要收50元，讓她不滿怒嗆「50元我可以自己買好幾個來換」。

貼文一出後，湧入大量網友批評，紛紛表示「有本事你自己換啊」、「沒本事就付錢吧」、「那你為什麼不一開始就自己換」、「50元可以買好幾個沒錯，啊不用付人工費嗎？」、「既然你覺得收50元是奸商，那你開一間幫大家修啊」、「嫌奸商你怎不自己修…牽去機車行幹嘛」。

此外，也有不少網友認為應該「尊重專業」，紛紛指出「你就是不會才去車行呀，尊重一下專業吧」、「人家也是有專業才知道問題出在哪好嗎」、「花時間幫你服務怎麼沒收100元，老闆好佛心」、「500 我都覺得便宜，因為解決我的困擾」、「你的機車壞在路上，先不論你會不會換保險絲，你有辦法檢查出來是保險絲的問題嗎？你把專業當成廉價品啊？」。

老闆 車行

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