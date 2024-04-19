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想送1物當母親節禮物 眾人力阻：絕對是後悔品第一名
母親節即將到來，不少子女都在規劃如何幫媽媽慶祝，有人打算請吃大餐，也有人贈送禮物來孝敬。有一名網友考慮買一台按摩椅給媽媽使用，但不知道實不實用，擔心買來用沒幾次就放著積灰塵，於是上網詢問大家的意見，但多數鄉民都勸阻不要買。
原PO在PTT以「按摩椅買了真的會後悔嗎」為題發文，他說最近看到百貨公司的型錄上有在促銷按摩椅，考慮媽媽在做完家事以後很需要按摩放鬆一下，因此想趁下個月母親節買一台送給媽媽。
只不過按摩椅體積大、價格貴，原PO擔心買回家後會很佔空間，也不知道到底實不實用，因此上網發問「我看很多人買了用半年就放著當衣架，有沒有人可以分享？」
貼文一出，多數人認為不值得買，「會（後悔），不如買局部按摩器就好」、「千萬別買，又貴又佔空間，使用率太低」、「不實用，很常壞掉」、「浪費空間，除非家裡超大」、「絕對是後悔品第一名」、「找人按還是比較舒服，真的變衣架」、「拿來披衣服」、「最後上面都堆垃圾」、「之前日本有訪問身家十億的貴婦，貴婦也是一堆名牌包等，最佔空間是百萬日圓的按摩椅，但她想賣掉賣不掉」。
但也有使用過的網友極力推薦，「不會啊，天天按，按到睡著」、「超爽的好嗎？ 常常躺到睡著」、「每天按超爽的好嗎？給人家按一次就要1200欸，超划算」、「比跑步機舒服就是了」、「放客廳，每天至少用一次，超值」、「買，真的很實用，全家都能用」、「非常常用，爽用三年了」。
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