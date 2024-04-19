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新手爸媽必做動作！她分享1照片「第一次當媽會懂的」 過來人全認同

聯合新聞網／ 綜合報導
寶寶示意圖。 圖／ingimage
寶寶示意圖。 圖／ingimage

俗話說「第一胎照書養，第二胎照豬養」，不少新手爸媽因為沒經驗，在育兒方面都得要依照旁人的指示或者看書、上網找資料，也因此照料起來容易綁手綁腳。有一名女網友分享一張照片，並且透露許多第一次當媽媽的人都會有這樣的舉動，而照片也讓不少爸媽看了很有感。

原PO在臉書「爆廢1公社」分享一張照片，只見一名小嬰兒在床上靜靜地熟睡中，而媽媽用手指靠近孩子的鼻子前，似乎在確認是否還有呼吸，原PO也有意無意地寫道「當妳第一次當媽媽…妳們會懂的」，似乎透露多數新手媽媽都會有這樣讓人啼笑皆非的舉動。

貼文引起不少過來人的共鳴，「當爸爸也試過」、「真的，我也是！然後睡超過4小時，就一直猶豫是不是該把她叫起來喝奶，不懂的就是一直Google查」、「這是真的，我兒子還是嬰兒時期，我也都三不五時就去看看他還有沒有呼吸，畢竟睡眠時間太長了」、「小嬰兒睡著呼吸真的很弱，忍不住都會探探看」、「我第一胎還買呼吸監測器」、「我第一次當媽咪時也是這樣，還會在她身邊聽呼吸和打呼聲，還有看她身體胸部起伏的律動」、「孩子平時很吵的那種，就會特別擔心他太安靜有蹊蹺」。

還有網友說就算生了好幾個，一樣會有這種動作，「我保證妳第二胎，還是會有這動作」、「我當了4個孩子的媽也是會這樣」、「我生二胎了還是會這麼做」、「3個了，一樣會這樣，老大5年級，半夜起來還會認真看她有沒有在呼吸」、「2胎都這樣，還有手放心臟」、「第三次當爸媽的還是要複習啊」。

嬰兒 新手媽媽

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