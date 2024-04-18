台灣人都不戴鑽戒？她旅外返台大感意外 以為「至少1克拉」很普通

台灣人都不愛戴鑽戒？一名旅居外地多年的台灣人近期正準備結婚，由於外國人日常生活中都會戴鑽戒，且至少1克拉鑽戒，她觀察發現台灣、香港不同調，香港人會戴超過1克拉，台灣人卻幾乎不戴，就連豪宅、商辦區都不見蹤影，讓她大感意外。

該準新娘於Dcard發文表示，她最近備婚在挑鑽戒，找朋友討論戒台設計，大家的反應都是「日常生活中沒見過那麼大的（約1.5克拉）」，返台後，她開始觀察豪宅、商辦附近的路人，「看了一週大概，只有看到一個戴跟我差不多的，大多人只有戴對戒」。

準新娘透露，她不是想炫富，由於另一半是「奮一代」，在對方觀念中，鑽戒沒有低於1克拉的，加上男生朋友圈、同事們上班也都戴著，所以未婚夫一直以為這很普通的。

準新娘也說「我在香港生活了半年」，觀察路人搭公車地鐵、餐廳、街頭，幾乎都戴著超過1克拉鑽戒，更問「（在台灣）大家不喜歡戴鑽戒出門的理由是什麼呢？」

女網友紛紛回應，「平日上班只想戴活動方便的戒指，戴鑽戒感覺有點礙事」、「鑽戒怕撞到，而且總覺得有點高調」，而男網友們直言「不要說鑽戒，戒指我都懶得戴」、「訂婚的鑽戒放家裡收藏，結婚戒平常戴出來」。

甚至有人認為是文化差異，「台灣人大多數喜歡買頂級，外國人喜歡買大顆」、「我老闆是外國人，她的鑽戒五克拉以上，男女同事大多海歸，他們平常也都戴鑽戒跟婚戒」，更分析中國大陸與台灣結婚習慣以黃金、嫁妝、聘金為主要考量，但歐美不太有這問題，「聘禮最大的誠意就集結在那個婚戒上」。