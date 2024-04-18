快訊

桃園停完輪台北東區？722戶停電 研判建國變電所事故 估零時復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人都不戴鑽戒？她旅外返台大感意外 以為「至少1克拉」很普通

聯合新聞網／ 綜合報導
鑽戒示意圖。圖／Ingimage
鑽戒示意圖。圖／Ingimage

台灣人都不愛戴鑽戒？一名旅居外地多年的台灣人近期正準備結婚，由於外國人日常生活中都會戴鑽戒，且至少1克拉鑽戒，她觀察發現台灣、香港不同調，香港人會戴超過1克拉，台灣人卻幾乎不戴，就連豪宅、商辦區都不見蹤影，讓她大感意外。

該準新娘於Dcard發文表示，她最近備婚在挑鑽戒，找朋友討論戒台設計，大家的反應都是「日常生活中沒見過那麼大的（約1.5克拉）」，返台後，她開始觀察豪宅、商辦附近的路人，「看了一週大概，只有看到一個戴跟我差不多的，大多人只有戴對戒」。

準新娘透露，她不是想炫富，由於另一半是「奮一代」，在對方觀念中，鑽戒沒有低於1克拉的，加上男生朋友圈、同事們上班也都戴著，所以未婚夫一直以為這很普通的。

準新娘也說「我在香港生活了半年」，觀察路人搭公車地鐵、餐廳、街頭，幾乎都戴著超過1克拉鑽戒，更問「（在台灣）大家不喜歡戴鑽戒出門的理由是什麼呢？」

女網友紛紛回應，「平日上班只想戴活動方便的戒指，戴鑽戒感覺有點礙事」、「鑽戒怕撞到，而且總覺得有點高調」，而男網友們直言「不要說鑽戒，戒指我都懶得戴」、「訂婚的鑽戒放家裡收藏，結婚戒平常戴出來」。

甚至有人認為是文化差異，「台灣人大多數喜歡買頂級，外國人喜歡買大顆」、「我老闆是外國人，她的鑽戒五克拉以上，男女同事大多海歸，他們平常也都戴鑽戒跟婚戒」，更分析中國大陸與台灣結婚習慣以黃金、嫁妝、聘金為主要考量，但歐美不太有這問題，「聘禮最大的誠意就集結在那個婚戒上」。

相關新聞

台灣人都不戴鑽戒？她旅外返台大感意外 以為「至少1克拉」很普通

台灣人都不愛戴鑽戒？一名旅居外地多年的台灣人近期正準備結婚，由於外國人日常生活中都會戴鑽戒，且至少1克拉鑽戒，她觀察發現台灣、香港不同調...

她1穿搭常引來男人注視跟蹤 急勸女孩們「不要這樣穿出門」

現在的風氣開放，許多女孩子大方展現自己的好身材，穿著上也不怕旁人異樣眼光，從之前的真理褲到現在的瑜珈褲，不少女性都直接穿出門。不過有一名女網友卻因此常常吸引不少男性路人的目光，甚至還目不轉睛地盯著看，讓她非常不舒服。

太害羞！搭捷運撇見座椅下掉1物 網全笑翻：長輩有點涼

捷運迅速便利，票價又便宜，是許多人上班上課通勤的最佳交通工具選擇，但有時候乘客匆忙下車會遺留隨身物品在車上。有女網友日前搭台北捷運時，撇見座椅下竟然出現一個讓人看了很害羞的東西，照片一PO上網也引起眾人熱議。

逛士林夜市又被坑？陸客買1顆水果200元 「味道大變」吃幾口就丟了

海外遊客來台最愛逛台味十足的夜市，不過近期有女陸客到士林夜市買水果，卻疑似遇到坑殺外地遊客的攤商，怒批「請問這樣欺騙旅客好嗎？」...

遊泰國搭機回台做錯1事 荷包失血18700元…網酸「這是常識」

出國旅遊要注意的事情很多，尤其搭機的時間更是要特別注意，有一名網友剛從泰國回台灣，但他透露因為自己一個疏失反而得重新購買機票，讓他荷包大失血，貼文也讓眾人看了很無言，直呼「活該」。

好吃到跟孩子搶！他曝麥當勞1隱藏吃法 驚豔「彷彿新世界」

麥當勞是許多大人小孩最愛的速食店，除了美味的漢堡、薯條以外，不定時還有一些新產品或是經典商品上市，征服不少消費者的胃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。