被怪盜基德偷了？想嚐鮮訂兩個柯南聯名漢堡都「沒料」 網笑：神偷退休只好外包

日本麥當勞最近與《名偵探柯南》合作推出限定販售炸雞漢堡，於（4/17）正式發售新口味「油淋雞起司炸雞漢堡」，與聯名的主打單品「龍田炸雞漢堡」。日前有網友發文表示，訂了兩個漢堡想裹腹，結果送來的漢堡卻只有麵包跟菜，讓他傻眼。貼文一出，引發網友熱議。

日前有一名網友在推特上發文表示「我訂了外送卻沒有收到龍田炸雞…傻眼，是怪盜基德幹的嗎？實在搞不懂怎麼會發生這種事」引發熱議。有台灣網友發現後，在PTT上閒聊以「柯南x麥當勞 漢堡料被怪盜基德偷了」為題發文，他表示，訂外賣拿到漢堡只有麵包跟菜，是怎麼回事？另一個更慘，只有堡，同時拿到兩個沒料堡，是要多幸運？

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言，「客訴阿，台灣的話就會再給一個」、「有犯罪的味道，該懷疑肉排廚師是殺人兇手」、「麥當勞的漢堡神偷退休了，現在只好外包日本的怪盜了」、「我無法原諒，把我漢堡料偷走的人」。

也有不少網友表示「很符合漫畫啊」、「真正的漢堡神偷」、「麥當勞偷料殺人事件」、「這個殺意要滿出來了」、「付錢吃到這種東西，會起殺意也不意外」、「這在米花市已經有兇殺案了吧」。