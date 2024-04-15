一上片就有百萬流量！她獲讚「YT界林依晨」 網歸納成功3原因

文／姜雅馨

百萬YouTuber HOOK以「料理史王」、「一週挑戰」等系列影片於創作者圈闖出名號，在《網路溫度計DailyView》YouTuber網路口碑排行榜位居第156名。近日有網友在Dcard詢問HOOK為什麼每次上片都能擁有破百萬觀看次數，引發網友熱烈討論。

HOOK成為流量猛獸？網讚賞成功3關鍵

一名網友近日在Dcard YouTuber版上以「HOOK到底怎麼了」為題發文，原PO表示近兩個月HOOK每一部影片均破百萬人次觀看，「相較於其他的朋友，有的影片連十萬觀看都沒有，差距十倍，HOOK在台灣YouTuber，可以稱作流量冠軍嗎？」

該則貼文截至目前為止已突破4千人點擊愛心，許多網友認為HOOK是YT界零負評創作者，「HOOK真的沒什麼讓人討厭的點耶...」、「YT界的林依晨，零負評女神」、「她真的是台灣目前網紅神壇上的上座者無誤！能跟她一樣零負評真的不容易，絕對是因為她的善良、做事認真還有嚴以律己」、「他真的是流量猛獸」。

還有人認同HOOK成功的原因在於認真發想企劃、兼顧影片品質，「相較於其他的人，他的作品很精緻」、「看得出來她還是一直在努力的顧品質+企劃發想」、「我是從1萬以內的老粉開始追到現在的，很多頻道現在都看不下去了，唯一能認真看的真的只有HOOK跟好味腦波弱了。這兩個頻道的輸出品質一直都很穩定，業配也不會無聊願意看完」，還有人指出HOOK影片不論是歷史還是業配內容都非常豐富，「觀眾在他眼中能看到對歷史的熱誠，工作興趣兩相顧，或許是很多觀眾嚮往的樣子」、「別的先不提，我覺得料理史王系列很用心」、「檯面上很多粉絲一片榮光其實沒什麼，但是連很多業內的廠商對她都讚不絕口，與此同時觀眾也不覺得影片被業配拉低品質，真心不得不佩服她」、「她的創意跟腳本做功課的用心程度真的很少見，現在走重質不重量路線反而能細水長流」。

還有人對於HOOK剪輯、玩梗讚賞有加，「他的形容詞彙真的很豐富，哈哈哈哈哈，每次看就覺得很好笑」、「光是影片剪輯的流暢度就超讚，特效有又不會過分浮誇只依賴剪輯，開玩笑／玩梗很剛好，不會讓人覺得陳腔濫調」、「我超喜歡魔幻舞台以及精靈詠唱，哈哈」、「我真的超愛他的爛諧音梗，真的是把台灣人的諧音魂發揮得淋漓盡致」。

也有網友補充，「我覺得他做YouTuber那麼成功的關鍵，就是真誠待人，真誠地拍影片、真誠的對待粉絲、真誠地幫廠商業配，整個影片讓人看了就覺得很舒服」、「影片很穩定、節奏很舒服、題材有趣，HOOK本人反應很可愛，很自然就會每支片都看過了」、「蠻用心的，即使影片很長也不會讓人覺得無聊，甚至覺得看不夠」。

▲百萬YouTuber HOOK（左1）與好友Peeta葛格（中前）、阿滴（右1）、黃大謙（中後）自稱為「四角戀」。

image source:翻攝IG／helloiamhook

HOOK紅什麼？走鐘獎大獎加持掀關注

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看HOOK近一年探索概念，可以看到helloiamhook、走鐘獎、年度個人創作者獎、每天都想史、PEETA葛格、HOOK很紅嗎、新楓之谷、菇菇寶貝、唯一選哲及奇軒Tricking等。

HOOK在YouTube頻道累積廣大人氣，擁有149萬人訂閱，於第五屆走鐘獎拿下最大獎「年度個人創作者獎」，發行「每天都想史」日曆也引發粉絲熱烈搶購，還有人在Dcard發文，好奇HOOK為什麼每支影片都能突破百萬流量，直言「HOOK很紅嗎？」

由於HOOK與YouTuber好友阿滴（都省瑞）、黃大謙和Peeta葛格號稱「四角戀」，日前Peeta葛格捲入大麻風波，有網友對此跑到HOOK IG留言「只希望你也不要抽大麻」，HOOK看完直球回應「蠻有趣的，我現在可以馬上回覆你，不管是在國內還是國外我都沒有碰過，歡迎隨時來驗」，備受外界關注。

去（2023）年HOOK與新楓之谷合作，除了活動期間每日現場前200位民眾可拿到「菇菇寶貝大提袋」，還有機會在見面會和本人互動。日前阿滴邀請滴妹、HOOK、千千、志祺七七、Joeman等多位YouTuber拍攝返鄉投票影片，卻遭不明人士盜用，左上角被惡搞貼上「唯一選哲」，加上奇軒Tricking今年成為千萬YouTuber，超越蔡阿嘎、HOOK等人訂閱數，也讓HOOK再次受到網路討論。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月13日至2024年04月11日。