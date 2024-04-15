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日超市便當太嘲諷？台人見「配菜」超傻眼 旅日作家解答了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享日本超市推出的1款便當，但因為便當內的配菜太簡單，意外引起台灣網友的議論。示意圖／ingimage
一名網友分享日本超市推出的1款便當，但因為便當內的配菜太簡單，意外引起台灣網友的議論。示意圖／ingimage

超商為了吸引顧客，總會不定時推出菜色豐富的熟食新品。不過一名台灣民眾在PTT透露，自己最近看到一名日本網友在X（原為Twitter）分享的日本超市1款便當，該便當內過於簡單的菜色，意外引起台灣網友的熱烈議論。

原PO以「日本超市推出『散飯糰』？」為題稱，他近期在使用X時，看到一名日本網友分享當地超市推出另類「散飯糰」，每盒售價150円（約新台幣32元）。從日本網友分享的照片中，可以看見便當內只有滿滿的白飯跟一小塊的鮭魚，讓原PO一秒聯想起「散壽司」。

日本超市推出的「鹽漬紅鮭便當」，裡面只有滿滿的白飯跟一小塊的鮭魚，每盒售價150円（約新台幣32元）。圖／擷自「X」@allmashit
日本超市推出的「鹽漬紅鮭便當」，裡面只有滿滿的白飯跟一小塊的鮭魚，每盒售價150円（約新台幣32元）。圖／擷自「X」@allmashit

照片一曝光，引起不少台灣鄉民吐嘈，「連海苔、鹽巴都沒有，是要怎麼吃？」、「盒子比內容物貴」、「白飯配鹹魚，月底沒錢的時候吃的」、「太嘲諷了吧」、「所以我說那個海苔呢？去哪了？」、「放顆酸梅都贏」、「好空虛的產品」、「類飯糰」。

對此，旅日部落客「魚漿夫婦」在臉書解釋，便當上標示的「ぼだっこ」（鹽漬紅鮭）是日本秋田的特產，味道非常鹹，雖然便當內的魚肉只有一小塊，但配上150円的白飯量就非常剛好。

PTT X 便當 日本

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