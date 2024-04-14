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半夜想喝手搖飲怎麼辦？網曬一排「深夜名單」 釣內行教1妙招

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇有哪些手搖飲料店會營業到半夜。示意圖／聯合報系資料照片
網友好奇有哪些手搖飲料店會營業到半夜。示意圖／聯合報系資料照片

台灣人愛喝飲料，就有女網友在Dcard表示，自己常常在晚上10點後想喝手搖飲，但多數店家早已關門，因此她只好發文求助網友。貼文一出，吸引許多人留言分享，還釣出內行人分享妙招。

原PO指出，她每次晚上10點想喝手搖飲料時，大部分店家已打烊，街上只剩下永和豆漿仍在營業中。她透露，就算自己提早買好飲料，並將其放置冰箱保存，但若拖到半夜再喝，味道就會變差，納悶提問「有沒有手搖開到半夜的？」

文章底下，許多網友紛紛表示，「板橋有到凌晨2點的拾玖茶屋，每天1點多去買，好開心」、「高雄很多24小時手搖飲料店」、「台北市林森北路有2、3家是開到11、12點的，相對比較晚」、「我家附近有間清心是24小時」、「花蓮的迷客夏居然開到凌晨1點，超不可思議」、「中壢中原大學附近的85度C是24小時營業的」。

還有內行人教1妙招，「打開外送平台，就知道附近哪些店家沒關門」、「其實妳看外送平台蠻多都24小時的」、「妳可以打開外送平台看看周圍有什麼飲料店還有營業，我每次半夜刷宵夜都會發現新大陸，原來什麼店開這麼晚啊」。

Dcard 手搖飲料

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