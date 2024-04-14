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到台北沒去朝聖會後悔！香港客相隔4年衝「1地方」爆買 台灣人滿頭問號

聯合新聞網／ 綜合報導
一名香港遊客隔4年到台北旅遊，第一天沒去知名景點遊玩，反而先衝一個普通連鎖店爆買，令不少台灣網友感到意外。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
一名香港遊客隔4年到台北旅遊，第一天沒去知名景點遊玩，反而先衝一個普通連鎖店爆買，令不少台灣網友感到意外。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

台灣有很多獨特景點，不僅是自然景觀、人文古蹟，連地方夜市、特色小店或街景等也別有一番風味。近日一名香港女遊客發文表示，相隔4年再度到台北觀光，比起一些知名景點如台北101饒河夜市等，她更懷念一個賣場，甚至第一天就衝去狂買生活用品，更直呼這是台北必去的景點「不去會後悔」。貼文曝光後掀起討論，不過一些台灣網友感到困惑留言，「我沒想到這裡也能成為觀光景點」、「我好幾年沒去了，被妳介紹也很想逛一下」。

該名香港女遊客在小紅書發文表示，相隔4年再度到台北觀光，她一直對「光南大批發」很懷念，甚至第一天就衝去台北車站附近的光南分店爆買，不僅買了貼布、黑糖桂圓紅棗膏、康寶濃湯等，還購入一堆卡片文具，「學生時期的我，真的會買瘋」。

該遊客更有專屬一套逛光南「小撇步」，她建議入店先坐電梯，從賣場3樓開始逛，店內彩妝品、護膚品、文具、電子配件應有盡有，並稱來台北沒來這裡一定會後悔，也沒有人可以在光南「空手而回」，推薦其他遊客來台灣可以逛逛。

該名香港女遊客表示，她相隔4年到台北旅遊，第一站就先去光南爆買。圖／擷自小紅書
該名香港女遊客表示，她相隔4年到台北旅遊，第一站就先去光南爆買。圖／擷自小紅書

貼文曝光後引發熱議，一些大陸、馬來西亞網友羨慕留言，「媽呀！我好多年前也曾逛過這家店，現在商務簽太貴，我望而卻步表示羨慕」、「我之前去台灣時有逛，裡面全是香港人」、「台灣好像大型文具店越來越少了，真的值得去逛逛讓荷包失血一番」、「好懷念台灣的文具，便宜又好用、選擇又多，是學生的快樂天堂」。

因為光南在全台分店很多，所販賣的商品也很日常，不少台灣網友對遊客的大力讚賞感到意外，「我沒想到光南也能成為觀光景點」、「台灣人表示，為何必去光南？」、「我好驚訝，原來光南對其他人來說是觀光景點，我從小就把這裡當成巷口便利商店」、「還好吧，類似光南的賣場有很多」。

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