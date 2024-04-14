「不要太甜」是9分糖！他見50嵐甜度表驚呆 網揪1亮點笑翻

台灣被稱為「手搖飲王國」，手搖飲店林立在大街小巷。近日，一名網友在Threads指出，自己最近買飲料時，才意外發現連鎖手搖飲店50嵐糖分甜度表的「不要太甜」指得是9分糖，讓他十分驚訝。

原PO表示，他近期到50嵐買手搖飲，點完單後便向店員表示「不要太甜」，沒想到下一秒對方竟回覆「好的，9分」，嚇得他差點大叫。後來，原PO發現店內設有糖分甜度表，其中正常甜度為標準；不要太甜是9分甜；少糖7分甜；半糖5分甜；微糖3分甜，而無糖對應的則是「健康」。

網友發現連鎖手搖飲店50嵐糖分甜度表的「不要太甜」指得是9分糖，讓他十分驚訝。圖／擷自FB「50嵐 西螺」

貼文一出，掀起網友熱烈討論，「給那些被問吃什麼都回隨便，喝什麼都好的一點教訓」、「原來9分是不要太甜」、「由圖得知此店在台南」、「我以為『不要太甜』是微糖」；不少人則針對無糖等於「健康」表示，「請給我健康，謝謝」、「你好，我要大杯珍奶健康」、「不健康是哪個？我要那個」。

更有網友分享外國友人喝台灣手搖飲的經驗，「國外的朋友來台灣，看到正常甜都以為是大家喝的那種正常」、「第一次去台灣點了正常糖完全嚇死」、「我完全不知道該怎麼跟國外的朋友說，我覺得要讓他們點過再說」。