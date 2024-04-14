哪個颱風最印象深刻？ 一票人選「這2颱」：畫面太震撼

0403花蓮大地震規模7.2，全台災情頻傳、餘震不斷，讓不少台灣民眾忍不住想起25年前的921大地震。日前，就有PTT網友表示，台灣經歷過不少地震、颱風等天災，好奇大家對哪個颱風最印象深刻。

原PO指出，他近期看了921大地震的相關災情影片，才了解為何多數台灣人一提到地震便直接提起921地震，直呼「根本百年難得一見災難」。不過他表示，除了地震以外，經常有颱風襲擊台灣，帶來嚴重災害，於是好奇提問「地震會想到921，那颱風的代表是哪一個？」

貼文底下，不少網友分享過去遇到颱風的慘況，「韋恩，反覆侵襲台灣好幾次，幾乎快要整個禮拜都在颱風假，少數重創中台灣的颱風」、「蘇迪勒風超強，災害是停電」、「賀伯，第一次電視看到土石流而且很震撼恐怖」、「賽洛馬，那時候我阿嬤家屋頂被吹掀」。

其中最多人提到「颱風納莉」和「颱風莫拉克」，「對台北來說，絕對是納莉」、「第一個想到納莉」、「對台北是納莉，對全台灣是莫拉克」、「莫拉克當時雖然身處台北影響不大，但看新聞看到很震撼，那畫面忘記不了」、「莫拉克，下雨下到怕」、「台北人想到的也是莫拉克，小林村滅村太震撼」。

颱風納莉於2001年襲台，以詭異的行徑滯留台灣長達49小時，造成台北市多處地段嚴重淹水，使雙北地區的捷運系統全面癱瘓，目前全台最高的淹水紀念線（540公分）位在西門站。

2001年納莉颱風造成台北車站水淹三層樓。圖為當時台鐵淹水月台。圖／聯合報系資料照片

莫拉克風災又稱為八八風災，2009年發生於中南部及東南部的嚴重天災，由於颱風莫拉克挾帶破紀錄的降雨量，許多地方2日的降雨量相當於1整年份的量，多地發生淹水、山崩和土石流，水災共造成681人死亡、18人失蹤。位於高雄縣甲仙鄉小林部落更在一夕之間遭遇滅村，有474人遭活埋。