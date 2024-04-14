旅遊聖經曝「21項台灣不為人知事實」 網狂點頭：這制度超棒

台灣豐富的自然景觀和人文風情，吸引不少遊客前來觀光。外國旅遊網站「旅遊聖經」（The Travel Bible）在臉書分享「21個台灣不為人知的事實」，介紹內容包含美食、地理與文化等。貼文一出，吸引2.7萬人按讚，更被8千多名網友轉發。

文章首先介紹台灣地理位置，台灣位在中國大陸東南沿海，兩地相隔著台灣海峽，葡萄牙人在16世紀初稱此地為「福爾摩沙」，意思為「美麗島嶼」。文章稱，台灣是南島語系原住民族的所在地，至少有16個公認的部落，每個部落都擁有獨特的語言、文化和傳統。

文章指出，台灣首都台北以「繁華的夜市」和標誌性的「台北101摩天大樓」而聞名，台北101於2004至2010年間曾是世界上最高的建築。另外，台北故宮博物院是全世界收藏大陸古代文物和藝術品最多的博物館之一，當中有許多文物是在戰爭期間搬移至台灣。

關於科技與環境，台灣是半導體與科技產品的領先生產國，擁有全球最大的合約晶片製造商台積電（TSMC），而台灣在資源回收與廢棄物管理方面更是領先各國。由於台灣地處環太平洋火山帶，時常發生地震，進而開發出地震工程與公共安全措施以應對。

文化方面，台灣是世上少數慶祝元宵節的地方之一，尤其是新北市平溪區，大家喜歡在該處放天燈。台灣動漫擁有一群忠實的追隨者，其獨特的風格和故事為全球動漫文化做出了貢獻；此外台灣為自行車主要生產地，設置不少自行車道，每年還會舉辦自行車節。

文章說明，台灣是蘭花主要出口國，針對蘭花的農業研究與創新讓台灣成為蘭花栽培與繁殖的佼佼者。不僅如此，台灣擁有廣泛與高效率的大眾交通運輸、高品質的醫療保健系統、豐富的美食，受到許多人歡迎。

文章透露，全台超商便利商店密度高，其中7-Eleven、全家最為常見，提供服務廣泛，讓人民生活十分方便。貼文還提及，台灣於1996年舉行首次總統直選，往民主邁出重要一步，且擁有金門、馬祖等島嶼，比台灣本島更接近大陸，反映出台灣與大陸之間的歷史與地緣政治關係。

貼文一曝光，吸引許多國外網友關注，「多數的日本人都對台灣與台灣人有著良好的印象」、「我很自豪能在台灣工作12年」、「友善的台灣人們非常有禮貌，無論是賣食物的小販還是服務人員都提供優質的服務」、「我愛台灣的文化跟食物」。

更有不少網友大讚台灣健保，「很自豪能來到台灣，這裡有最好的醫療保健系統和友好的人民，這就是我愛台灣的原因」、「同意健保制度超棒」、「英國有很多可以向台灣學習！尤其是醫療保健的服務」。