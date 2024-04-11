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被1星「好評」灌爆！麵館超狂公告曝光 老饕認證：超好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人在挑選餐廳前，都會選擇先查看該餐廳的Google評價。示意圖/ingimage
許多人在挑選餐廳前，都會選擇先查看該餐廳的Google評價。示意圖/ingimage

許多人在挑選餐廳前，都會選擇先查看該餐廳的Google評價。不過，就有網友發現，台北市某麵館竟在店內貼出「給一星，送可樂」的公告，讓他忍不住發文大讚「這麼有個性」。

原PO在「Threads分享兩張照片，圖中為某麵館在店內貼出「評一星，送可樂」的特別告示，店家更強調，因為老闆不滿Google的評分制度，也不希望客人是看星星而來，因此希望民眾到店裡後，可以如實寫下用餐感受，並給出一顆星的評價，待櫃台人員確認完畢後，即可獲得一杯可樂。

麵館於2021年在臉書專頁貼出「給一星，送小菜」的公告，不過根據網友目擊，麵館現已改為「評一星，送可樂」，民眾可改選雪碧、芬達、檸檬紅茶、可樂Zero。圖／擷自FB「麵懸一生」
麵館於2021年在臉書專頁貼出「給一星，送小菜」的公告，不過根據網友目擊，麵館現已改為「評一星，送可樂」，民眾可改選雪碧、芬達、檸檬紅茶、可樂Zero。圖／擷自FB「麵懸一生」

原PO表示，事後他查看該餐廳的評價，發現該麵館真的收穫不少一星，但實際內容卻又好評不斷，笑得發文稱「沒可能這麼有個性，留言一堆都寫好吃，結果全部一顆星，超級好笑」。

該麵館的Google評價。圖／擷自「Google評論」
該麵館的Google評價。圖／擷自「Google評論」

照片一曝光，吸引不少網友關注，「這哪間，我要朝聖！老闆有料誒」、「好吃就聽老闆的話給一星，不好吃就給五星」、「這什麼反向操作」、「這什麼一星餐廳？我要去吃吃看」、「加名單了」、「這間超好吃」。

原PO也在後續補充，該麵館是位於台北市中正區濟南路二段的「麵懸一生 - 職人麵館」。事實上，該麵館於2021年就舉行該活動，店家在臉書解釋，近年網路社群評論崛起，對餐飲的影響甚大，「花錢買評價、網軍圍剿、網紅霸凌…等亂象層出不窮，為的就是那幾顆星星」，他們只想專心煮麵給客人吃，若大家覺得味道不錯，不需給五星，只要幫忙推薦親朋好友，就是對麵館最大的鼓勵。

Google Threads 老闆 餐廳

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