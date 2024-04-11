買到有個人專區！超商23包裹「都標399」 網揭隱藏功能

超商取貨便利，成為不少人網購寄送方式的首選。一名臉書網友今（11）日就在社團「路上觀察學院」分享超商照片，畫面顯示，櫃檯旁邊疊滿23個大型紙箱，上面註記取貨電話後3碼「399」，引發網路熱議，原PO更感嘆「財富自由」。

照片曝光後，網友紛紛驚呼「399之亂」、「根本包場」、「娃娃機台主吧！當超商是倉庫」、「買到有自己的專區」、「拼起來是一個真人大小的鋼彈」、「取個貨都要開台小發財車了」、「麻煩開車來取貨」、「我每次去也都看到他的貨疊超多超高，不知道他有沒有去取貨？」、「我記得我沒有買這些東西，同樣是399路過」、「我目前認識最高紀錄的只有17箱」。

許多網友猜測，「就搬家寄放啊，哪家貨運24小時可以領的」、「搬家吧，新住處沒管理員時，這樣可能比搬家公司便宜」、「這可能是搬家，寄給自己。因為看箱子幾乎都是最大尺寸，有種能塞就塞的情境」、「之前就有這樣的方法，租屋處總是要先整理，暫時放超商，方便在空閒的時間取貨進行搬運」、「如果用賣貨便35，35（元）*23（件）=805（元），很適合住套房的學生搬家欸」；也有人分享，「我騎車環島也是這樣，行程安排好把衣服寄到各個超商，到住宿順便去領，舊的衣服也是順勢寄回去」。

不過有網友認為，「也許是賣家的退貨」、「這應該不是搬家吧，我每次去711都看到他的貨疊得高高的～已經好幾個月了」、「其實這應該是被退貨或逾時沒取貨的，廠家累積一段時間再過去取貨，隔壁超商跟我說的」、「要搬家租台小貨車，一天直接載走不就好了，也沒多少錢，這樣寄沒比較輕鬆吧」、「要看有沒有要取貨，我看過有人幾天內下了快200單，都是幾百的付款取貨，最後一個都沒拿」。