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在大陸叫出租車有「潛規則」？台灣妹見這幕超驚訝 當地人嚇喊：不可能

聯合新聞網／ 綜合報導
有台灣人到大陸叫出租車時，發現多數人都去坐前座。圖為示意圖，與新聞當事人無關。圖／新華社資料照
有台灣人到大陸叫出租車時，發現多數人都去坐前座。圖為示意圖，與新聞當事人無關。圖／新華社資料照

當民眾外出旅遊時，如果碰上大眾運輸無法抵達目的地的情況，可能會需要聯繫當地的出租車 (計程車）來接駁。一名台灣人到大陸遊玩要叫出租車，卻發現當地不少民眾上車先坐前座，甚至兩個人上車，其中一個人還會特地坐前座，這令她不禁懷疑這是否為「潛規則」，發文詢問大陸民眾如果沒坐前座，會不會被貼上「不禮貌」標籤？貼文曝光後，掀起許多大陸網友熱烈討論。

一名台灣女網友在小紅書發文詢問，近期去大陸旅遊叫出租車，發現許多當地人一上車就坐前座，甚至如果是兩個人同行，其中一個人也會去坐前座，這和台灣的風俗習慣很不一樣，「（我）在台灣只有坐朋友的車會坐前座」。

該名女網友擔心，在大陸叫車先去坐前座是否為「潛規則」，如果她和朋友沒跟著入境隨俗，當地人會不會認為「這個人不禮貌」，並希望大陸民眾解答。

貼文曝光後引發討論，不少大陸網友紛紛留言澄清，沒有所謂叫車必先坐前座的規定，「想坐哪兒就坐哪兒，但駕駛位和後車箱不能坐」、「想坐哪裡就坐哪哩，我們沒有什麼限制啦」、「我都是坐後座，坐司機旁邊我會尷尬，我有社恐！」、「個人習慣不一樣而已，跟禮不禮貌沒有關係」。

有人也指出可能有特定因素才會去坐前座，「有的人暈車，習慣坐前面」、「有一個情況是那個人要為司機指路，坐前座會比較方便」、「如果妳和朋友一起出門，她坐前座就是為了方便給錢」、「老一輩的人很喜歡坐前面，因為他們喜歡和司機聊天，加上視野好。而年輕人多數喜歡坐後面玩手機或睡覺」。

台灣人 大眾運輸 小紅書 計程車

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