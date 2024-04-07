沒連假放了！網轟「行政院矯枉過正」：連中秋節都沒放連假
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今年行政院取消彈性放假制度，不需要補班補課，但也因此除了春節連假外，沒有其他的長天數連假。PTT網友討論，這次清明連假結束以後，下半年就沒有長天期的國定連假。其他人抱怨，「行政院矯枉過正，三大節日中秋節沒連假」。
行政院去年拍板新的彈性調整放假及補班方案，今（2024）年起每年僅於小年夜、兒童節及清明節實施彈性放假及補班。
一名網友在PTT發文表示，這次清明連假結束後，今年就沒有長天期連假，他直呼「悲痛！下半年都沒什麼國定假」。
其他人則留言「特休請下去，端午、中秋、國慶就有四天連假啦」、「沒辦法，大家都不喜歡禮拜六上班」、「去年反映完，今年就沒有了，但不知道到時有沒有人會後悔說要改回來」、「因為週六補班有人會罵」、「你是不會自己請特休喔？連假到處塞爆才崩潰」、「離職後愛放幾天就放幾天」、「這麼想放就請啊，又不缺錢」、「沒補班好爽」。
另有網友抱怨「矯枉過正，三大節日中秋節沒連假，這些公務人員真的讓人無言」、「大家有意見的話，明年可能會挑重要的放連假也說不定」。
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