手搖飲只要10元！他PO十年前菜單驚呆：不可思議

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手搖飲日新月異，但隨著物價上漲，價格也年年增漲。PTT網友貼出十年前的手搖飲店菜單，其中茶類最便宜竟然只要10元，讓他直呼不可思議。有其他網友說，以前雲林斗六就有這麼便宜的店家，甚至連連鎖店都有買五送一的優惠。

一名網友在PTT貼出十年前的手搖飲菜單，以小杯而言，最便宜的紅茶、麥茶只要10元，最貴的則是奶茶、阿華田等，價格30元，至於大杯最便宜的紅茶也是只要15元，最貴的冰淇淋紅茶40元。

該網友表示，十年前的手搖飲好便宜，看到十年前的菜單，純茶居然只要10元，他直呼不可思議，依照他的印象，手搖飲大杯至少也要20元，他好奇「聽說2004年左右有9元的，真假？」

其他人則留言「現在手搖茶賣10元反而沒人敢喝吧」、「20年來房價最高，晚出生就要認份」、「不能只看價格，還要看容量吧」、「以前斗六就有，清心還買5送1呢」、「幣值不一樣了，原油價格也不一樣了」、「現在逢甲還有一間大杯20元的」、「喝糖水而已，紅茶也是難喝的那種」。

還有人留言「環保杯-5元商人不願意扛啊，漲給消費者」、「時薪都漲多少了」、「25年前大杯奶茶20元，加珍珠免費」、「有些雜牌的真的不貴」、「當時薪水搖飲料的大概兩萬上下」、「板橋也有20元超大杯」、「成本增加了啊，以前便當店還能送個便宜飲料」、「現在都買超商的喝了」。