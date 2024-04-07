出門旅遊會不會吃「飯店早餐」？過來人曝這情況不吃：當地美食才對味

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出門旅遊時，許多人傾向將行程從早到晚排滿，也有人偏好輕鬆隨意的節奏。一名網友分享，他最近排行程時，發現很多人出去玩都採行軍式路線，但他心裡又覺得，在飯店睡到飽再起床吃早餐很愜意，好奇眾人出門玩時，會不會選擇吃飯店早餐？

原PO在PTT發文表示，最近在安排旅遊行程時，覺得住飯店慵懶地起床、吃飯店的早餐，似乎滿愜意的，但他也聽說很多人出去玩是「行軍路線」，偏向早點起床開始跑景點，讓他好奇詢問眾人「住飯店會吃飯店早餐嗎？」

貼文引發討論，不少網友紛紛表示，「免費當然吃爆」、「免費的為什麼不吃」、「吃一下吧，本來就是你花錢買的」、「可是為了早餐特別設鬧鐘起床也有點煩」、「商旅沒時間就不吃」。有網友則認為要看情況，「高級的那種會，貧窮版的我寧願吃外面」、「會先Google，看起來好吃才會加購」、「看房價，很貴的話就會吃」。

也有人認為，出國玩就應該吃當地的美食，「看去哪裡玩吧，出國應該就不會吃飯店了」、「住國外的飯店，建議去外面買當地人會吃的早餐才對味」。