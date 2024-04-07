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帶小孩搭高鐵買自由座「看準台灣人會讓位」？網酸：小劇場太多

聯合新聞網／ 綜合報導

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在台灣搭乘大眾運輸工具時，不少民眾見到行動不方便的乘客，都會主動讓座。一名網友分享，近日連假搭高鐵人潮爆滿，剛好遇到一位媽媽帶著年約1、2歲的女兒搭車，兩人沒位置坐只能站著，幸好有乘客願意讓位，卻讓他感到不解，「為何有些人明知自己搭車不方便久站，仍買自由座賭他人會讓座？」

原PO在PTT發文表示，清明連假時高鐵上人潮眾多，他買自由座上車後，幸運有位置坐，但到彰化站時座位已滿，一位媽媽帶著目測約1、2歲的小女孩上車，兩人只能站在走道上。原PO原本想起身讓座，結果有靠更近的乘客優先讓位，他忍不住好奇，「為何媽媽有這個勇氣，在沒有買到坐票的情況下，還敢帶小小孩上高鐵？」

原PO表示，在沒人讓位的情況下，如果要一個1、2歲的小小孩站著，感覺不太好，「人家小小孩站到你座椅旁邊，真的會不好意思耶」，因此詢問眾人，「你各位也會這樣嗎？拚一下台灣人的軟肋，看人家會不會讓你？」

貼文引發網友討論，「看準你會讓啊，不讓久了就沒人這樣幹」、「她帶著嬰幼兒早就知道會有人讓了」、「帶小孩還是坐商務艙吧，大又好坐」、「要讓就讓，不讓就不讓，又沒人逼，你一堆小劇場幹嘛」、「沒叫你讓不要想那麼多，人家就願意抱著，難道要為了不礙你的眼，等到有對號票才能搭車嗎」。

也有人表示，對方可能真的訂不到票，「可能買不到坐票但又趕時間吧」、「我猜坐票都被別人買完了吧」、「搞不好人家臨時需要搭乘」、「可能是臨時的行程，所以沒提前買票」、「可能只是買不到，但是需要這個時間搭車吧」、「可能有急事吧，不然我實在很難想像有人帶小孩不想買到座位」。

也有過來人透露，雖然自己有小小孩，但也不會要求他人讓座，「高鐵時間那麼短，站一下真的還好，若真的吵起來，大不了抱著，我也沒預設別人讓座給我呀」、「又沒多久，站一下就到了」。

自由座 讓座 高鐵

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