寄錯商品！網購賣家喊「別寄回」 網揭背後真相：不如給你

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現在網購十分方便，民眾只需點開購物平台，就可買到各種東西。不過，有網友在PTT表示，自己近日收到與當初訂購物品完全不同的網購包裹，詢問賣家後，對方卻表示願意退款，並強調原PO可將寄錯的東西留下使用，讓他非常不解。

原PO透露，最近他透過網購平台買了一個200多元的小腳凳，沒想到事後卻收到雙層薄木板架，於是他立刻申請退貨，怒氣沖沖地向賣家反映。他指出，後來賣家主動道歉並同意退款，但卻要他將寄錯的物品留下，不須特地寄回，讓原PO不解直呼「這是什麼情況？」

原PO表示，自己原本以為對方是詐欺，故意將品質較差的物品寄給買家，若消費者不在乎損失，賣家便可賺到一筆。不過他說明，該名賣家很乾脆地同意退款，自己便相信對方是不小心寄錯，只好將收到的錯誤包裹丟掉。

貼文一出，有許多網友留言指出，「成本太低，他（賣家）還要付運費收回，不划算」、「說不定利潤只有50元，運費就要60元+人工處理費用，還不如補寄給你」、「因為它再寄回來，他（賣家）要出錢，說不定賺得還沒有運費多」、「成本超低才會讓你留」。