花蓮7.2強震…全球大讚「台灣好強」！內行人揭關鍵：血淚教訓換來的

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花蓮3日發生規模7.2強震，目前造成上千人輕重傷，各國媒體爭相報導。對此，一名網友好奇，這次台灣地震，除了亞洲媒體外，連歐美各國都24小時狂播報，大多評論都是稱讚台灣建物強、救災效率高，讓他好奇「台灣在各國眼中突然變成東亞先進國了？」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「這次地震，全世界都在稱讚台灣是先進國？」為題，統整了歐美國家因地震對台灣的評論，幾乎都是稱讚台灣建物強、街道乾淨、就災效率高、台灣人很冷靜、台灣跟中國很不一樣，讓他好奇「台灣在歐美各國眼中，變成東亞先進國了？」。

貼文一出後，多數網友也給予肯定，紛紛表示「台灣人真的冷靜，各國都在關心震後的房子壓親人、食物怎麼辦的問題，只有台灣人很關心簡訊怎麼沒收到」、「搭捷運狂搖，整車幾乎沒人尖叫，真的算冷靜」、「冷靜是真的蠻冷靜的，我坐文湖線整車沒人叫」、「真的強，哪個國家規模超過7的地震房子倒這麼少」、「別國發生規模7.2地震，房子可能倒一片，死幾千人」。

此外，也有內行網友指出，這次花蓮強震沒有太多傷亡，都是用血淚經驗換來的，因為921大地震的慘痛教訓，修改許多建築相關法規，平常也加強宣導和訓練地震逃生，才是災情大幅減少的關鍵原因。