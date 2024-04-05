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和女友愛愛突遇大地震 他嚇瘋：該全裸逃還是穿衣服跑嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO日前和另一半從事親密行為時遇到大地震發生，讓他嚇得不知道該全裸逃命還是先穿衣服再跑。 示意圖／ingimage
原PO日前和另一半從事親密行為時遇到大地震發生，讓他嚇得不知道該全裸逃命還是先穿衣服再跑。 示意圖／ingimage

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遇到大地震的當下，做什麼事情會讓你覺得崩潰？有一名男網友表示4月3日大地震發生時，他正和另一半進行親密行為，原以為很快就過了，沒想到卻越晃越大，嚇得他沒穿衣服就衝到客廳，貼文也笑翻不少人。

男網友在Dcard發文表示，4月3日當天他和另一半正在床上翻雲覆雨，突然覺得床有點晃，起先不以為意，沒想到越來越晃，這才驚覺是地震，開始有點緊張，心裡還想說「難道要全裸衝下去嗎？」

原PO說本來以為只是搖個幾下就算了，結果卻來一個大的，讓他嚇到魂都飛了，直接全裸衝到客廳，好在那時候家裡沒有人。他想問大家遇到這種情況會怎麼做，「全裸衝下去嗎？或是可能有危險，還是花個幾十秒穿衣服？感覺地震幾十秒都差很多，很危險」。

不少網友歪樓地說，「人生最後一刻做著自己開心的事，不是很幸福嗎？」、「這不是更刺激嗎？上下都在震」、「老爸：孩子啊，當年你會出生，要感謝板塊的幫忙」、「我寧可穿好衣服再逃，不小心被媒體宣揚愛愛到一半逃出來，會生不如死吧」、「有沒有想過是地球在幫你推？」、「如果房子塌了的話，你想要用全身裸體的狀態見光嗎？如果是我肯定拚盡全力也要把衣服完整無缺的穿回去，如果是裸體的話我寧願永遠不要被發現」。

地震

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