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為曖昧對象減肥！女崩潰「努力後才瘦1公斤」 網看1細節搖頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友崩潰減肥成效不佳，多數人建議她「停止喝含糖飲料」。示意圖／Ingimage
一名女網友崩潰減肥成效不佳，多數人建議她「停止喝含糖飲料」。示意圖／Ingimage

減肥靠的是恆心與毅力，不過有位女網友直呼「我快撐不下去了」！她分享，曖昧對象告訴她「我比較喜歡苗條的女生」，於是她為愛努力，但才經過1個月，就發現「太辛苦了」，最後她崩潰表示「量體重發現才瘦1公斤，懷疑自己為何要這麼辛苦」。對此，許多網友揪關鍵「別喝含糖飲料」。

一名女網友在PTT分享，自從她決定開始減肥後，每天忙碌的工作之餘，還會自己打理三餐，但發現瘦下來的效果沒有如預期的明顯，讓原PO直呼「真的覺得那些可以間歇性斷食、持續瘦身的人好厲害！像我這種沒有自制力的人，進行一個月的計畫就已經瀕臨崩潰」。

她跟朋友聊過之後，對方建議「減肥初期應該輕鬆一點，別給自己太多壓力」，原PO也分享自己的減肥方法「飲料從半糖改為無糖，在辦公室一週最多喝2次手搖杯就好。每週2天有氧」，不過她仍感到煩躁，尤其站上體重機發現「只瘦了1公斤，懷疑自己為何要這麼辛苦？」

對此，網友安慰「妳當然會崩潰，因為短時間同時要節食跟運動，這樣撐不久的，要正常吃，然後規律運動」、「炒短線的減肥會傷身跟傷心，心理壓力也會很大，要多吃蛋白質」、「我覺得妳的強度太低，決心不夠，而且每天要睡滿8小時」、「才第一個月就想減下幾公斤，而且妳每週還喝2次含糖飲料，妳真的要跑短線的話，澱粉、飲料得立刻斷光」、「飲料建議改成無糖、有冰塊的烏龍茶，飲料糖分很容易吸收。妳的強度好簡單，妳吃了10幾年，想要一個月就有成果，不太可能」。

減肥 運動

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