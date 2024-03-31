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百貨美食街CP值低？他驚「假日人炸多」 網揭3大優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人休假時，喜歡到百貨公司的地下美食街用餐、逛街。照片為美食街示意圖。 聯合報系資料照片／記者江佩君攝影
許多人休假時，喜歡到百貨公司的地下美食街用餐、逛街。照片為美食街示意圖。 聯合報系資料照片／記者江佩君攝影

許多人休假時，喜歡到百貨公司的地下美食街用餐、逛街，就有PTT網友指出，他個人認為多數美食街餐廳的品質參差不齊且餐點價格較高，CP值並不高，但每到假日卻座無虛席，不解提問「百貨美食街為什麼常常一堆人？」

原PO表示，大部分百貨美食街的餐點都很普通，除了知名連鎖速食店、拉麵店等，「很多名不見經傳的品牌，好吃程度還在平均之下」。他透露，雖然百貨公司的餐廳水準還不錯，但美食街品質卻都參差不齊，加上多數餐點售價偏高，因此CP值並不高。

原PO坦言，不少街邊店進到美食街後，除了會抬高商品售價，還少了許多品項，「但很奇怪百貨美食街假日總是擠到滿炸」，就連自己想找個位子，點杯飲料都很困難，於是好奇詢問網友想法。

貼文一曝光，不少網友認為環境乾淨、好停車、可吹冷氣是3大優勢，「最主要是好停車，逛街、吹冷氣，順便吃飯」、「去看電影，順便吃東西」、「停車方便又不用人擠人」、「有冷氣、有廁所洗手」、「美食街不可能出現價格問題」、「環境舒適比在外面吃好很多，吃完還能逛逛百貨」、「逛完百貨後就近方便」、「好停車、有冷氣、選擇多樣，吃飽剛好逛街」。

有人則點出吃百貨美食街是比較後的選擇，「夜市更貴更難吃」、「夜市還有坑殺觀光客的攤位」、「比夜市便宜，還有冷氣跟乾淨廁所」、「夜市那麼髒又沒冷氣還沒開發票，連找個廁所都麻煩」。

PTT 夜市 美食

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